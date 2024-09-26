嚴打帶生肉回港｜20%包錫紙或汆水避檢查　海關用儀器或肉眼識別

近日不少市民北上買餸，海關昨日（25日）在記者會公布，截至今年8月共截獲1,324宗入境人士非法攜帶受規管食物案件。海關陸路邊境口岸科副總指揮官（二）李麗儀今日（26日）在電台節目表示，當中兩成以錫紙包裝或經汆水等特別方式處理生肉，但她指汆水肉不是完全煮熟，會滲出血水，海關人員仍可透過肉眼識別；大部分市民則以膠袋包裹，「好似係香港街市買餸」，再利用行李箱或手拉車盛載。



兩部門在各個邊境管制站加強執法行動，透過拉布拉多犬進行偵緝。（資料圖片／盧翊銘攝）

首8月1324宗非法攜帶受規管食物回港 六成涉未熟生肉

李麗儀今日在港台節目《千禧年代》表示，本港自去年2月通關後，一日遊和短途旅遊明顯增加。截至今年8月，海關已截獲1,324宗入境人士非法攜帶受規管食物案件，較去年的1,019宗明顯上升，按同期比較亦增長一倍。當中超過六成是未經煮熟生肉和家禽類產品，相信市民因為方便而「順便買返來」。

汆水肉非全熟會滲出血水 海關人員可肉眼識別

她續說，大部分人沒有用保溫或合適的方式運送，僅以膠袋包裹，「好似喺香港街市買餸」，再利用行李箱或手拉車盛載；有兩成是以錫紙包裝或經汆水等特別方式處理，但她指汆水肉不是完全煮熟，因此會滲出血水，海關人員仍可透過肉眼識別；以錫紙包裝的生肉亦透過先進儀器或肉眼識別。

她表示，海關會定期聯同食安中心採取行動，並安排食安中心的免疫偵緝犬執法，如揭發案件，會轉交食安中心處理。她又希望加強宣傳和教育，例如定期舉辦聯合記者會，並加強與內地海關的緊密聯繫。