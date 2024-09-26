新世界擬售啟德體育園｜文體旅局：已收到有關申請　會按合約處理

建築費用高達300億元、由新世界及新創建於2018年12月底中標的啟德體育園項目，新世界今日（26日）公佈，集團與公司主要股東周大福企業有限公司，正就潛在出售集團於啟德體育園有限公司持有之全部股權予周大福企業進行商討。文化體育及旅遊局回覆《香港01》查詢表示，政府已收到有關申請，會按合約處理有關事宜。



+ 1

新世界發展今日公布，集團正就潛在出售啟德體育園有限公司(KTSPL)全部股權，予主要股東周大福企業進行商討。雙方現階段未訂立具有法律約束力的協議，仍有待磋商主要條款，包括代價金額，及取得所需的政府及監管批准。

文化體育及旅遊局表示，政府剛收到新世界發展可能出售其現時所持有的啟德體育園有限公司的股東權益申請，會按合約處理有關事宜。

當局又表示，現時啟德體育園的建造工程如常。按現時的進度，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底落成，並於2025年第一季啓用。

KTSPL分別由新世界旗下附屬公司持有75%權益，及由新創建旗下附屬公司持有25%權益。KTSPL在2018年獲授啟德體育園的設計、建造及營運合約。