中大校長．盧煜明｜消息：中大校董會全票通過盧煜明為下任校長

撰文：韋景全
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中文大學醫學院副院長盧煜明受薦出任中大下任校長，中大校董會今早（27日）開會討論，消息指，校董會全票通過盧煜明為下任校長。

盧煜明：可以相信我保衞學術自由

盧煜明周四（26日）下午及晚上與中大學生、教職員及校友各有三場交流會，每節個半小時。盧煜明在15分鐘自我介紹後，與學生交流。有不少學生問及盧對學術自由的看法，盧煜明說：「學術自由在大學是神聖，在守法的情況下。可以count on（相信)我defend（保衞）呢樣嘢。」

對於國安法下學術自由受限的憂慮，盧煜明回應說：「在正常學術探討，觸到法律紅線的機會低。」就「大學社區報」在3月時被下架，他表示校方已有溝通處理，在合法情況下，大學有言論自由。

職員問出入拍卡會否影響學術自由　盧：兩者未必有關係

另外有學生提問歷史系講師被解僱、新聞與傳播學系講師停止教學的事件，他表示難以評論個別事件，但如果上任，自己有責任確保教師的去留是按照程序並正當（valid）。

有職員亦問及出入拍卡會否影響學術自由，他認為兩者未必有關係，指知名大學如牛津部分書院都不能自出自入，又指「未聽過學者因此唔嚟搵我」，但他表示如上任會按機制再檢視是否維持。

再設學生會前提要按社團條例註冊

另外，有學生問及2021年學生會解散後，教務會因此沒有了民選學院學生代表，會否短期內重設。盧煜明表示現時仍有書院學生代表，有學生聲音，但同時「對重建學生會抱支持態度，要按社團條例註冊」，他重申：「學生同大學，做好晒程序，令學生會盡快出返嚟。」他續說：「如果有返學生會，之後順理成章會有（學院學生代表）選舉。」而就學生會空窗期間會否有學生代表選舉的替代方案，他表示亦會探討合符規程下有沒有新的方法。

要更主動為「明日之星」提供晉升渠道以留人才

至於對大學定位及發展的看法，盧煜明稱中大是全面、綜合性的大學，雖然自己是科研背景，但指「不只集中科學，人文社科都重要」，會給予中大不同領域的學科同等關注，持平地發展不同科目。他又認為在人才方面，需要更主動地為「明日之星」提供晉升渠道，讓教職員考慮5至10年後繼續在中大發展。

他強調，與中大成員的溝通重要，獲選後會爭取機會見面。他又指自己在中大服務27年，「好有感情」，希望自己在科研上累積的經驗，如上任能幫助大學裏更多團體。

另外，在大學排名上的看法，他表示自己抱「平常心」，認為不同機構對排名都有不同計算方法，最重要是實質對社會的貢獻。

書院學生會代表：一直着手重組學生會

就近年因學生會解散，致教務會沒有學院學生代表選舉，即少了一半學生代表，中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，工作小組成立兩年多以來已一直着手重組學生會，但仍需若干時間，希望在空窗期先有暫待方法先行選舉。他認為盧對此事有一定認知，但就細節則仍在商討階段。

至於就盧在會上的回應，他對盧不評論個別事件表示諒解，明白他不方便在公開場合講述，希望日後如上任能與學生再多交流。他又指盧在中大服務了27年，相信他對書院制度、歷史、行政有了解，而日後對大學的管治則有待觀望。

中文大學員工總會秘書何宇霆則表示，就盧的醫學背景，相信他的專業，有助中大在創新等方面的工作；但就拉近不同學科之間的差異，例如社會科學、人文學科所面對的困難，則「拭目以待」他上任後如何回應。何在會上亦有提問，他認為盧有展現他願意溝通，但之後的實質工作，則確定人選後才會發生。

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