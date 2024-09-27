屠龍小隊案｜彭軍壕稱單獨囚禁感孤單成烙印　承諾不再踏足法庭

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案及放炸彈案，4名已認罪被告，包括兩名污點證人彭軍壕及蘇緯軒，今（27日）在高等法院求情。律師指計劃中任「槍手」蘇，案發時只得18歲，是個思想天真的年輕人，他對社會有熱誠，易受人影響，誤以為所行之事是正確；至於屬吳智鴻無名小隊成員的彭，他確認任污點證人後轉為單獨囚禁，期間感到孤單，這已對他形成深深的烙印，他承諾日後永遠不會再踏足法庭。



餘下兩被告曾助製引爆器及交收槍械組件，他們均稱對串謀的計劃不知情，惟法官指他們都是做串謀相關的事。



「槍手」蘇緯軒被捕時只有18歲。(資料圖片)

被告蘇緯軒承認被捕時曾向警員開槍，但未有擊中人。(資料圖片)

今日求情的4名被告：彭軍壕（38歲，無業）、蘇緯軒（23歲，兼職救生員）、蔡凱明（25歲，兼職倉務員）和陳玉龍（32歲，技術人員），彭承認一項「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪；蘇承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥及使用槍械或彈藥意圖拒捕三罪；蔡承認協助及教唆製造爆炸品罪；陳則承認無牌管有槍械及彈藥罪及串謀無牌管有槍械及彈藥罪兩罪。

彭服刑期間母親離世

屬激進組織成員的彭，審訊時被揭其父是警員。辯方今求情指，彭的父親和妹妹有到庭支持他，母親則在他還押期間離世，家人均望法庭能給彭一個改過自身機會。辯方指，彭至今還押予4年8個月，他被捕後不久便決定任控方證人，隨即獲安排單獨囚禁，這段期間他經歷的孤單已形成深深烙印，終生都不能磨滅。彭承諾他此後永遠不會再踏足法庭，其重犯機會低。

律師指蘇為人天真內心正直

就案中「槍手」蘇緯軒方面，其代表大律師求情指，蘇被捕後她便一直代表他，聊天間對蘇的印象很深刻。大律師指蘇當時年僅18歲，對社會好有熱誠，曾指現今社會有很多問題，猶如危樓一般，並稱：「唔可以俾危樓起落去。」大律師又指，蘇為人天真但內心正直，案發時以為所做的事正確，他現已成長，明白身邊的人所說的訊息非完全正確，明白案發時行事魯莽，已有悔意。

警方破獲這行動時發現大批槍械和軍火。（資料圖片）

警方破獲這行動時發現大批槍械和軍火。（資料圖片）

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

警方破獲這行動時發現大批槍械和軍火。（資料圖片）

蔡被捕後被指手機內有自童色情物品

曾協助吳智鴻製造引爆裝置的蔡凱明，案發時任職兼職倉務員，律師指蔡已還押了4年5個月。蔡於2024年因管有兒童色情物品被定罪，判囚6個月。相關色情物品是在他因本案被捕後，警方在其手機發現的。

蔡對串謀目的與規模不知情

辯方同意案件與社運有關，但蔡對相關目的和規模不知情。法官張慧玲卻指蔡仍是在做串謀相關的事，也可說與非法集結或暴動有關。再者，蔡知道其協助製作的引爆器是用於反抗政府。

陳從蘇收取過真槍及子彈

至於陳玉龍，他負責收取槍械部件包裹，並從蘇緯軒收到一支真槍和子彈以作收藏。張官質疑陳管有逾70發子彈，沒有可能只是收藏，且在2019年的社會背景下，難說他沒有任何非法意圖。辯方則指，手槍和子彈是分開擺放，且沒有證據陳有任何實質參與。張官即說：「成個串謀有好多人做嘢。」指陳亦是串謀的一部份，只是沒有證據顯示他知情，可以說是被人利用，但他不可能不知道子彈與反修例事件有關。

案件編號：HCCC165/2022