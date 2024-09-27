十一國慶｜公共交通情況一文看清 九巴黃金周加強口岸線服務
撰文：何瑞芬
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國慶75周年處處有活動，港鐵推出75折優惠，專營巴士亦有小童免費搭巴士等。假期料有不市民外出或北上，九巴十一黃金周期間會加強各通宵路線服務。港鐵亦宣布明日（28日）起至10月13日多條鐵路線列車服務，共增加約950班車。相關交通資訊一文看清。
港鐵
港鐵表示，10月1日75折車費優惠當日，8條鐵路線將主要於下午及晚間加密班次，方便乘客外出與親友相聚、參加國慶慶祝活動及欣賞維港煙花匯演等，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、屯馬綫及迪士尼綫。
至於本周六至10月13日期間，港島綫、南港島綫、東鐵綫及迪士尼綫將於不同日子及時段加密班次。其中南港島綫及迪士尼綫會在早上及晚上時段加强列車服務，方便乘客前往及離開海洋公園及香港迪士尼樂園；東鐵綫南行及北行班次亦會比平時頻密。
九巴及龍運
九巴及龍運稱因入境處預計黃金周出入境人次高達1,003萬人次，將按實際客量情況加強邊境口岸線及相關接駁路線，疏導乘客。相關路線如下：
另外九巴指已特別向運輸署申請，加強市區及落馬洲（皇崗）口岸的連接，於黃金周人流高峰的特定日子，包括來往港澳碼頭及元朗的N368；同時開設通宵特別線N276 來往天水圍至新田 皇巴站。
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