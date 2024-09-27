今日新聞8分鐘｜5歲男童一樓墮下｜三隻羊被罰款千萬兼停業

荃錦公路私家車疑越線撞電單車 鐵騎士頭傷昏迷送院 司機被捕

荃錦公路發生車禍。今日（27日）凌晨零時許，一輛私家車正沿荃錦公路往石崗方向上斜，途經曹公潭戶外康樂中心對開一個彎位時，私家車懷疑越線，繼而猛撞對面線一輛Yamaha R1電單車，鐵騎士人仰車翻頭部重創昏迷，送往瑪嘉烈醫院接受搶救，警方和消防到場調查車禍。

涉案私家車司機通過酒精呼氣測試和藥物測試，事後被捕。據悉，有人報稱見到黑影，因而扭軚越線閃避肇禍。

兩內地賊三度來港踩線 連竊新界6村屋掠$70萬 肆虐兩個月終落網

警方於中秋節期間進行反爆竊行動，偵破6宗新界北村屋爆竊案。今年7月至9月期間，兩名內地廣東男子持雙程證，曾三次一同訪港，並到大埔、天水圍、元朗等區的村屋單位「踩線」。

灣仔軒尼詩道爆水管 水浸行人路及行車線 巿民狼狽逃避

今日（27日）中午12時17分，灣仔軒尼詩道有地下水管爆裂，大量黃泥水湧出，導致軒尼詩道、分域街及盧押道一帶水浸，包括行車線及行人路。有巿民被迫站在店舖門外暫避，亦有人選擇涉水而行。

大埔中學老師陸運會期間 涉嫌襲擊15歲男生致右手骨折被捕

大埔一間中學發生懷疑老師襲擊學生事件。一名物理科老師在學校陸運會調解兩名學生爭執期間，出手襲擊其中一名15歲男生，致令他右手骨折。男生家長得悉事件後報警求助，警方於昨日（26日）以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕該名57歲老師。警方表示，被捕57歲姓趙男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

油塘鯉魚門邨5歲男童高處墮下 送院時眼角有淚 母激動跪地痛哭

今日（27日）早上8時50分，警方接報油塘鯉魚門邨鯉隆樓一名5歲男童由高處墮下。 救援人員到場時男童前額受傷，神智清醒，經初步治理後將他送往伊利沙伯醫院治理；警方正在場調查。

合肥通報美誠月餅構成虛假宣傳 三隻羊被責令停業共罰款6894萬元

合肥市聯合調查組今（26日）通報，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元（人民幣，下同）。

盧煜明將出任中大校長 稱2019年事件前所未見 現重回正軌新開始

中大校董會今早（27日）開會一致通過盧煜明為中大第9任校長，任期為五年，明年1月8日起生效。盧煜明於會後見記者，被問到2019年中大有「暴大」之稱的看法，他形容2019年發生的事情是前所未見，但目前已重回正軌，相信會有新開始，再努力推動學術和教育。

盧煜明現為北京市政協委員，被問到會否影響中大院校自主，他認為，中大在的內地足跡十分重要，若果可以與內地頂尖大學合作開展大型項目，對世界科學發展、人類健康很重要，形容自己在內地的公職是一個橋樑，「令我哋嘅聲音帶到內地、決策嘅機構」