施政報告｜特首李家超落區視察沙田　與市民交流　先到禾輋邨家訪

新一份《施政報告》將於下月16日公布，特首李家超早上十時視察沙田區，先到禾輋邨豐和樓家訪，之後到訪附近的香港耀能協會新界東日間社區康復中心。期間他與區內街坊交流。同行的官員包括房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱瑜。



李家超在公園與小朋友交流，寄語他們要努力讀書，多做運動。(歐嘉樂攝)

小朋友稱愛打機 李家超提醒留意功課、多做運動

李家超早上10時，先到禾輋邨豐和樓家訪大約20分鐘，他之後步行到下一個探訪地點，有當區居民主動向其打招呼，讚賞李家超執行能力強，又問到瀝源邨會否清拆。李家超指，政府一直有做屋邨管理，會按次序處理，「遲下會宣布」。

期間，李家超前往附近公園，與一班就讀五年級及一年級的小朋友交流，問及他們在沙田區居住多久、平時放學後的活動。滿頭大汗的男孩表示，平時沒有到公園玩，喜歡打機，李家超回應道，「打機唔係唔好，但都要睇下功課」，又鼓勵他們「做下運動……健康身體好緊要」

李家超試玩「吹泡泡棒」，憶述昔日用漱口杯玩，現時的吹泡泡棒「玩起上嚟型好多。」(歐嘉樂攝)

視察耀能日間社區康復中心

另一位黃同學形容李家超親切，關心自己從內地港後是否適應。李家超期間試玩「吹泡泡棒」，憶述以前自己用漱口杯玩，現時的吹泡泡棒「玩起上嚟型好多。」

他隨後抵達瀝源邨祿泉樓地下香港耀能協會新界東日間社區康復中心視察。

特首李家超早上十時視察沙田區。(歐嘉樂攝)