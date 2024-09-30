颱風山陀兒｜10.2往返台灣　香港航空2班、快運20班機取消

超強颱風山陀兒明日將急轉向東北偏北移向台灣南部，料周三（10月2日）在高雄登陸。受山陀兒影響，香港航空今日（30日）宣布取消兩班於10月2日分別往返台北的航班。



天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，超強颱風山陀兒較大可能性吹襲台灣，吹襲本港的機率介乎1%至10%。（天文台圖片)

香港航空2024年10月2日被取消航班：

HX284 由香港（HKG）前往台北（TPE）

HX285 由台北（TPE）前往香港（HKG）



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超強颱風山陀兒（KRATHON）今（30日）中午進入本港東南800公里的警戒範圍，並逐步靠近，明日國慶日（10月1日，星期二）逼近至東南約600公里，其時料為最高峰值，不過會遇到南下的「颱風殺手」強烈東北季候風，同日急轉向東北偏北移向台灣南部，料周三（10月2日）在高雄登陸。