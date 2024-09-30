十一國慶｜2099架無人機砌國旗國徽　內地客讚維港背景有加分

國慶將至，本港有數百項慶祝活動。其中在西九文化區，今晚（30日）8時半會舉行「新生代千人合唱賀國慶」活動，2,099架無人機於西九文化區起飛，在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。在無人機表演之際，更有千名學生及多個青年團體獻唱及獻技。大會解釋今年2024年是國慶75周年，因此無人機數量設定為2,099架。



有攝影發燒友表示，即使今次有2,099架無人機演出，也遠少於內地同類演出。有內地客則說，相信香港無人機表演「頭開好了」，未來的表演在無人機數量、圖案複雜度等方面會愈來愈好，又大讚維港背景絕對為演出加分，未來會再港觀看無人機演出。



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港區人大代表鄺美雲演唱《我們的家》

旅遊事務署主辦、東聯社會服務基金有限公司承辦的「新生代千人合唱賀國慶」活動於今晚8時半在西九文化區舉行。無人機表演分為「站起來」、「富起來」及「強起來」三個主題，一共2,099架無人機會將在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。

在無人機表演之際，更有千名學生及多個青年團體獻唱及獻技。港區人大代表鄺美雲也會演唱宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》。

隋小姐與朋友傍晚7時已來到西九文化區的草地，靜候無人機演出試演。她說，2019年在香港讀書，當時香港沒有這類表演，今次是專為無人機而來，感到非常期待，希望見到無人機砌出香港標誌、紫荊花。

隋小姐也指，深圳無人機表演無人機數量多，但認為香港在無人機演出方面已有好開始，也相信香港在技術上沒問題，「我覺得目前只要這個頭開好了，後面無人機的數量、圖案的複雜程度肯定會愈來愈好。」她又說，維港背景絕對為無人機演出加分，未來會再港觀看無人機演出。

攝影發燒友冀香港也有二萬部無人機演出

由葵涌過來的吳先生傍晚7時已到場，不過他說本來是打算拍攝日落，後來得悉今晚有無人機演出，便留在原位、在海傍位置架起腳架、拿著相機等候無人機演出。

他自言熱衷於拍攝煙花及無人機演出，不過，提到香港的無人機表演，他也表示留意到這類演出愈來愈多，但也指香港無人機演出所用的無人機數量遠少於深圳，綜合他拍攝無人機演出的體驗，他說：「唔夠人哋震撼呀。」

問到想看怎樣的無人機表演，吳先生提到昨日在網上看過影片，知道深圳有二萬部無人機演出，期待若然未來也會有二萬架無人機在維港上空演出，砌些更立體的圖案，例如花花草草這類自然景觀。

東涌居民首現場看無人機演出 同行友人冀可「引多啲遊客嚟」

郭女士由東涌來西九文化區看無人機演出，郭女士指以往只在電視看過無人機表演，今次是首次現場看演出，「其實都幾熱，但我無睇過，所以都出來睇下。」

同行的許先生則說以往在灣仔海濱的夜繽紛活動看過無人機，覺得無人機在夜空變化多、表演有吸引力，「引多啲遊客嚟。」他又說，現時到處也有不少熊貓，也想看到有很多熊貓圖案的無人機表演。