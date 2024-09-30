西九無人機匯演訊號受干擾取消　無人機總會：與太陽風暴有關

今晚（30日）在西九文化區8時半舉行的「新生代千人合唱賀國慶」活動，原定有2,099架無人機起飛，在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。但無人機表演未有在8時半開始，一直至晚上約9時半，現場警方人員通知在場人士指因受到干擾，出現故障，表演取消。



無人機總會主席楊景賞晚上解釋說，團隊在演出前20分鐘，發現無人機系統受嚴重干擾，其中RTK定位的精度出現嚴重問題，及後發現當時華南沿岸正受電離層閃爍影響，與太陽風暴有關。



大批市民及遊客在西九文化中心等候一晚，無人機表演取消，失望離開。（廖雁雄攝)

下午進行測試時穩定 開始前20分鐘發現受嚴重干擾

無人機總會主席楊景賞表示，今日下午無人機進行測試時，天氣及環境也穩定。直至演出前20分鐘，團隊發現無人機系統受嚴重干擾，其中RTK定位的精度出現嚴重問題，及後發現當時華南沿岸正受電離層閃爍影響，與太陽風暴有關。

定位系統定位系統誤差由5厘米增至1米

他續解釋，表演時電離層閃爍影響加強，雖然無人機收到訊號，但定位系統下無人機位置誤差由5厘米增至1米，即高出19倍，容易在高空發生碰撞，基於安全考慮，只能取消。

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擔心明晚國慶煙花前無人機表演會否出現同樣情干擾

楊景賞又指，這類情況以往少見，也難以預計。他說演出一周前已綵排，將當時過程拍下來作為後備方案，至於會否重演，有待與當局商討。

他有提到，明日(10月1日)國慶煙花匯演會有無人機表演的部份，如果同類情況再出現，相信都會對演出有影響。