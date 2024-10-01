颱風山陀兒｜HK Express取消4班10.3台中航班　可免費改指定航點

超強颱風山陀兒正逼近台灣，繼香港航空及香港快運宣布明日（2日）取消多班來往台灣及香港航班後，快運今日（1日）表示，周四（3日）再多四班來往香港及台中航班須取消，10月3日前往或離開台中旅客可免費改航點至台北或高雄。



香港快運航空（HK Express）。（香港快運航空）

快運表示，10月3日須取消4班來往香港及台中的航班，於10月3日前往或離開台中的乘客，可免費更改航點至台北或高雄，也可獲豁免相關的手續費及票價差額，但更改須受機位供應限制。

10月3日取消航班如下：

香港至台中：UO192、UO172

台中至香港：UO193、UO173

10月2日需取消航班如下：

香港至高雄：UO130、UO132、UO134

高雄至香港：UO131、UO133、UO135

香港至台中：UO192、UO172、UO182

台中至香港：UO193、UO173、UO183

香港至台北：UO110、UO112、UO114、UO116

台北至香港：UO111、UO113、UO115、UO117

天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，超強颱風山陀兒較大可能性吹襲台灣，吹襲本港的機率介乎1%至10%。（天文台圖片)

快運指，因應航班調動，受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於10月14日或之前完成相關手續。