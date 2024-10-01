十一｜內地客湧港大打卡　研學團帶小學生感受氣氛　助發奮讀書

十一黃金周今日展開，香港大學一直是內地旅客打卡勝地，有內地家長更帶同子女參觀，感受學術氣氛。有來自深圳的一家五口家庭花4小時遊覽港大，有小朋友欣賞港大環境，冀未來能入讀英文系。多個內地研學團亦趁國慶日到訪港大，帶深圳小學生親身參觀港大，助激起發奮讀書的動力。



不少內地客在港大百周年校園的紅磚牆前打卡。（林遠航攝）

香港大學今年五月宣布，因過多遊客到訪校園，要實施遊客分流措施，要求訪客實名預約參觀。不過港大早前宣布在今日及下周日（6日）兩日公眾假期「解禁」，到訪港大毋須提前預約。翻查「參觀港大」預約網站，本周三至六（2至5日）全日的預約時段均已額滿。

記者約三時多抵達港大校園，連接地鐵站的人口未見保安，不少遊客都可以自由進入。而在「打卡」熱點的百周年校園及大學街，人流絡繹不絕，目測至少數百人，在有港大標誌的紅磚牆，亦有至少50人的排隊打卡人龍。

來自深圳的張氏一家五口，今日從深圳到港大，花了四小時遊覽港大薄扶林校園。 （林遠航攝）

深圳一家五口 花4小時遊港大 12歲囡盼入港大英文系

來自深圳的張氏一家五口，今日從深圳到場，花了四小時遊覽港大薄扶林校園，張太太形容，他們一家「全間港大都走過」。她與丈夫表示，港大比較有名，歷史悠久，所以前來參觀。張太指，港大與內地其他大學有很大的分別，內地的大學通常一到達校園便會見到主建築，但港大就比較分散。

張太又表示，十分喜歡港大，被問到會否希望子女入讀港大，她表示「港大也不是誰都能進」，到場是希望讓子女親身感受有歷史的大學，朝努力讀書的方向。12歲的大女兒表示，覺得港大「挺好的」，又指希望日後可入讀港大英文系。

來自遼寧的錢氏一家。錢先生表示，希望讓5歲的女兒感受一下學術氛圍。（林遠航攝）

內地家長稱讓小朋友親身感受學術氣氛

來自遼寧的錢氏一家三口，打算來港三、四日。錢先生表示，希望讓5歲的女兒感受一下學術氛圍。他和錢太太表示，對港大認識不深，但他們一家在國內旅遊時，都會參觀當地大學。被問到最喜歡哪間去過的大學，錢太指是廈門大學，至於港大，他們剛剛到埗，所以未能評論。錢先生又表示，除參觀港大外，亦打算到迪士尼、油麻地一帶參觀。

另外，數個內地研學團今日亦帶小學生到場，有小朋友疑因排隊太久「見悶」，在場嬉戲到處奔跑，更在水池拾起石塊掟石，被同行領隊制止。

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有內地研學團帶小學生到港大參觀。（林遠航攝）

有不願具名的研學團員工透露，公司一向有辦內地研學團，帶深圳的小學生參觀內地及香港的大學。今日一團則有60至70位小朋友，行程主要是與小朋友參觀港大、講解港大的歷史，即晚回到深圳。他又表示，不少家長期望小朋友可以透過此行定下目標，讓他們有發奮動力。