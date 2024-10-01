今日新聞8分鐘｜男子爬天台敲鄰居鐵閘｜男子篋藏逾180萬美金闖關

男子大浪灣滑浪遇風浪被困淺灘 消防出動帶返沙灘

今日（1日）上午10時許，一名男子在石澳大浪灣滑浪，其間疑因太大浪，無法返回岸邊，並且抽筋，只能游到在大浪灣附近一個淺灘待救。其後有救生員發現及報案。消防接報後派員到淺灘救援，帶著男子沿岸邊礁石返回大浪灣沙灘，其間男子不慎跌倒，要由人員攙扶。男子沒有受傷，毋須送院治理。現場消息指，男子在大浪灣附近租用滑浪板，據知男子事後被康文署人員口頭警告。

北角雲景道小狗被遺棄垃圾桶 愛協帶走照料 警列虐畜追查

今日（1日）早上8時，警方接獲途人報案，指在北角雲景道50號富麗園對開巴士站一垃圾桶內，發現一隻身約1呎的白色小狗，懷疑被人遺棄。警方和愛護動物協會派員到場了解。經檢查後，相信小狗身體健康，由愛協帶走。案件暫列「虐待動物」處理，交由東區刑事調查隊第4隊跟進。愛協表示，被遺棄的狗隻屬貴婦狗，身上沒有晶片。

梨木樹邨男子疑持利器敲鄰居鐵閘 爬出天台極驚險 5小時後勸服

今日（1日）早上10時56分，警方接報指，梨木樹邨健樹樓一名年約40歲男子手持刀及剪刀在走廊徘徊，並用利器敲打鄰居鐵閘。人員到場後，在天台尋回該名男子，他爬出天台石壆，左腳一度只踏著一支鐵枝，情況極為驚險，其後男子再坐在天台石壆邊緣。消防在地面打開氣墊設法營救。另外，穿著防刺背心的警員亦到場戒備。

十一國慶｜太陽風暴礙無人機匯演 梁榮武：電磁場改變擾精密儀器

西九文化區昨晚（30日）舉行「新生代千人合唱賀國慶」，期間無人機表演因干擾故障而取消。無人機總會解釋，無人機系統受嚴重干擾，與太陽風暴有關。

香港氣象學會發言人梁榮武今日（1日）指出，當太陽會產生太陽風暴，高能量粒子會射向地球，與地球電離層產生反應，電磁場受劇烈改變，會影響地球上的精密儀器，一般理位置愈北，受影響愈大，對香港受影響感「奇怪」，但估計主辦方是基於風險管理決定取消，以防無人機「亂咁飛」。

國慶75周年｜李家超：要不斷改革 抓緊機遇讓金字招牌更閃耀

今日（10月1日）是國慶75周年，行政長官李家超和政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式後，再舉行國慶酒會，他在會上致辭時強調，要不斷改革，要強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓金字招牌更加閃耀。他又引述國家主席習近平2013年出席亞太經合組織時的發言：「浩渺行無極 揚帆但信風」。意思是廣闊無垠的大海沒有盡頭，揚起風帆向著目的地御風而行。

李家超致辭時指，今日是中國成立75周年大日子，是完成23條立法歷史使命、是重塑區議會後首個國慶。他回顧過去四分之三個世紀，表示國家是貨物、外匯儲備第一大國，十八大以來已經與150多個國家簽署多份一帶一路文件， 展示大國擔當。他表示中國75年來堅持人民為中心、脫貧攻堅戰勝利，達到全面小康社會。

第二要共同推動由治及興，本屆政府扭轉經濟負增長地步，目標是市民有更好生活、有更好房屋、長者有更好照顧、社會關愛共融、市民安居樂業，會締造與一國兩制相適應的主流價值觀。

第三要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際超級聯繫人及增值人。他指要不斷提升國際競爭力，香港作為一帶一路倡議平台，要積極拓展東南亞、北非等網絡，要發揮更大橋樑作用，鞏固提升國際金融航運中心，打造國際高端人才集聚高地。

他表示，世界百年未有的大變局加速演進，香港處於經濟轉型期，前進道路有挑戰但香港機遇大於挑戰。他表示要「破樽頸、補短板、除障礙」，不斷改革，固本培元，鞏固提升香港優勢，充分把握機遇讓市民分享發展紅利，自身所長貢獻國家所需，要乘二十大東風，為中華民族作出更大貢獻。

十一國慶｜北上南下逼爆落馬洲站 深圳露營客自備食物只買兩樽水

港鐵落馬洲站今早（1日）人頭湧湧，大批北上港人及南下旅客匯聚在車站內，各自展開旅程。有深圳旅客首次來港，目標只為欣賞煙花及無人機表演，亦有高中生身穿蘿莉塔（Lolita）服飾準備到迪士尼樂園享受奇妙之旅，甚至有戶外愛好者只打算在香港買一兩瓶水便上山露營。

至於北上方面，不論長者及青年均已安排豐富節目，例如有長者夫婦打算到南頭古城及深圳之眼打卡，亦有女中學生專程到深圳動漫節欣賞舞蹈表演。他們同樣是即日往返，估計人均消費500元。

誇張過電影！旅客行李箱藏180餘萬美金闖關 廣州白雲機場斷正

據海關發布公眾號消息，近日，廣州海關在廣州白雲機場口岸旅檢渠道查獲一名旅客違規攜帶超量貨幣進境，現場查獲180餘萬美元，折合人民幣超1260萬元，折合港幣約1398萬元。

英國兩賊強搶電動單車 老婦不甘被搶 一手拉賊人落車｜有片

英國近日有賊人在眾目睽睽下試圖強搶一名婦人的電動單車，被搶的婦人嘗試反抗，冒險伸手把開車逃走的賊人硬拉落車，那名賊人被摔個人仰馬翻。

泰國校巴路上陷火海 官員：或多達25死 泰媒：至少10幼童亡

泰國曼谷附近的巴吞他尼府（Pathum Thani）一輛校巴10月1日在道路上起火，全車陷入火海，據當地官員1日指，死亡人數可能多達25人，泰媒指，至少10名幼年學童死亡，另有多人受傷。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）稱，政府將承擔醫療費用，賠償罹難者家屬。

國慶75周年｜天安門廣場舉行升旗儀式

10月1日，北京天安門廣場舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立75周年。升旗儀式結束後，現場放出和平白鴿及彩色氣球。護旗隊之後在軍樂團奏響《歌唱祖國》樂曲下，步操離開天安門廣場。