十一國慶｜黃金周首日22萬內地訪客南下　較去年多近10萬人升80%

十一國慶75周年，內地展開七日黃金周（10月1日至7日），昨日首日假期，內地訪港旅客錄得22.1萬人次，較去年十一黃金周首日升80%。



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▼10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



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入境處數字顯示，昨日總出入境錄931,175人次，當中入境及出境分別為565,589人次和365,586人次。

北上港人15.6萬人次

十一黃金周首日假期，內地訪港旅客有221,644人次，比去年首日（2023年9月29日）的122,877人次，多98,767人次上升80%。昨日內地客主要經高鐵西九龍來港有48,766人次，落馬洲支線有46,442人次，羅湖有38,133人次，深圳灣有33,569人次。

昨日出境港人有200,307人次，當中約15.6萬人次經不同口岸到內地。