警方「全程反詐大抽獎」｜10.1已送400份獎品　每人最多中獎14次

警方今日(3 日)在社交媒體發帖，指「全程反詐大抽獎」已於10月1日開始，首日已送出約400份獎品。是次活動將送出一共4萬份獎品，總值超過300萬，包括全新電動車、40萬信用卡簽帳額及亞洲雙人來回機票。



「全程反詐大抽獎」。（香港警察Facebook）

警方在社交媒體發帖指「全程反詐大抽獎」已於10月1日開始，首日已送出約400份獎品。新加入及現有「防騙視伏App」用戶均可參加抽獎，並可重複中獎，活動期間每用戶最多有14次中獎機會。

獎品一共4萬份，總值超過300萬，包括全新電動車、40萬信用卡簽帳額、亞洲雙人來回機票、超市及餐飲禮劵等。如未能抽中獎品，亦會自動參加終極大抽獎，有機會嬴得電動車一部。

抽獎方法包括3個步驟，下載「防騙視伏App」後，開啟程式權限，並利用防騙視伏App作「詐騙陷阱搜尋」及分享「最新消息」，就有機會中獎。