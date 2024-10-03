今日新聞8分鐘｜小童險墮機場無人列車底｜廣西踩日本旗活動挨批

九龍塘竹園道幼稚園校巴撞私家車 兩人不適送院

今日（3日）下午1時許，一輛空載幼稚園校巴沿九龍塘竹園道往窩打老道方向行駛，至聯合道交界處燈位疑收掣不及，撞向前面一輛掛P牌的私家車。

西貢私家車剷入修路地盤 車頭墮坑尾部翹起懸空 女司機受傷

西貢發生車禍。周三（2日）晚上11時許，西貢公路出九龍方向近獅子會，據報有一輛私家車行駛時，失控越線撞入一個修路地盤，撞毀約8米欄。涉事私家車車頭頓時跌落地盤的坑洞中，車尾翹起，動彈不得。

有汗出無糧出｜港珠澳大橋智能停車場地盤 工人追保華約百萬薪金

今日（3日）上午9時許，有十多名二判平水工人到香港國際機場港珠澳大橋香港口岸智能停車場地盤追薪，他們在門口拉起寫上「有汗出無糧出」、「還我血汗錢」的橫額、並一度高呼口號示威，要求地盤承辦商保華盡快出糧，隨後保華有職員到場為工人登記資料，但未有提及出糧日期。工人至今仍在地盤外等候。

荃灣多幅慶國慶海報及橫額遭割爛 警列刑事毀壞追查

今日（3日）早上，警方先後接報荃灣沙咀道及荃灣街巿街有多幅海報及橫額遭破壞，內容全關於慶祝國慶75周年。

黎巴嫩黑色外遊警示 入境處：3名港人在國家安排下安全撤離

中東局勢緊張，以色列軍方進入黎巴嫩與真主黨駁火，政府向黎巴嫩發出黑色外遊警示。香港入境處今日（2日）指，一直透外交部駐港特派員公署及中國駐黎巴嫩大使館跟進情況，有3名港人在大使館協助下，分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。

居屋2024｜「樓王」啟盈苑受歡迎 劏房婦盼抽中：願打兩份工供樓

2024居屋今日（3日）開始接受申請，有市民早上來到房屋委員會客務中心遞交申請表。當中不乏為改善居住環境的家庭，並以啟德「樓王」啟盈苑最受市民歡迎。其中有獨居女劏房也是心儀啟盈苑，但她為了盡快脫離劏房惡劣環境，笑言「抽到邊度都好」，她又說：「如果抽中咗，最多一個人打兩份工去搵錢供樓！」

機場捷運｜小童墮無人駕駛月台罅險墮軌 機管局被指沒通報涉隱瞞

有傳媒報道，機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車時全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊，險墮軌。另外一宗發生於年初有路軌道岔破裂、第3宗是暑假時有列車行駛時爆火花。其中小童墮隙事件，機管局被指涉隱瞞及改口，報道稱該局最初向傳媒表示沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至周三晚（2日）才承認事件。機電工程署則指，機管局沒向署方通報有兒童跌進月台罅隙的事件。《香港01》已分別向機管局及機電工程署查詢事件，正等候回應。

颱風山陀兒登陸高雄 17級狂風掀翻貨櫃 9漁船脫錨漂航道

根據台灣中央氣象署最新資訊，中度颱風山陀兒已於今（3）日中午12時40分登陸高雄小港，帶來強烈風雨。氣象署指出，颱風山陀兒的中心經過高雄市，登陸時的風力高達17級，局部地區風速更是「爆表」。高雄市與屏東縣已發布強風警戒，呼籲民眾避免外出，並嚴防颱風帶來的潛在災害。

南寧驚見「踩日本國旗送五星旗」活動 大人、小孩齊參與

中國民間近日再掀「仇日」爭議，繼6月江蘇發生日籍母子遭砍傷後，9月廣東深圳又再發生日籍學童被刺身亡。雖然中國外交部發言人林劍事後強調中國沒有所謂「仇日教育」，然而相關事件仍層出不窮，近日，有網民爆料，指十一前夕，廣西南寧一個廣場上，有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。

大熊貓安安可可｜抵港一周 逐漸適應新環境 料12月中見遊客

中央政府贈送香港的兩隻大熊貓安安和可可，抵港及進駐海洋公園今日（3日）滿一星期，現正進行隔離檢疫。海洋公園指，大熊貓護理團隊在過去數天日以繼夜地照顧兩位成員，協助牠們適應新環境，團隊今午與傳媒分享當中點滴。

海關揭空郵「螞蟻搬家」販毒 截200件加國郵件檢$150萬毒品拘5人

海關偵破200宗空運郵件藏毒案，並搗破一個販毒集團。自8月起，海關發現有不法分子利用空運郵件企圖偷運毒品進入香港，於過去兩個月成功截獲200件空運郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒、1.2公斤懷疑可卡因，總市值150萬元。海關經調查後，在過去5日於全港多區，拘捕5人。