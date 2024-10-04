大熊貓可共聚天倫？海洋公園：雄性交配後離開　樂樂生咗B都唔知

繼大熊貓盈盈誕下兩隻龍鳳胎後，中央贈港的安安和可可亦在上周抵港，本港現時有6隻大熊貓。海洋公園動物及保育主管祝效忠今日（4日）接受電台訪問，指樂樂未必會與兩隻大熊貓BB見面，因大熊貓是獨行動物，在野外雄性熊貓交配後就會離開，或䧳性大熊貓亦會驅趕牠離開，雙方一般發情高峰後就不會見面，否則可能會打架。祝效忠笑言「我覺得佢（樂樂）可能生咗BB都未必知」。



海洋公園大熊貓盈盈8月15日凌晨產下一對龍鳳胎，圖左為姐姐，右為弟弟。（海洋公園提供圖片）

大熊貓屬獨行動物 發情高峰後不會見 否則會打架

由中央送贈的兩隻大熊貓「安安」及「可可」於海洋公園隔離檢疫，海洋公園動物及保育主管祝效忠在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，安安的體型較大，屬於「手長腳長」，其黑色眼紋不是㘣形，但有突出的起角位；可可體型較圓潤，樣貌可愛。

至於已為父母的大熊貓盈盈和樂樂，日後會否與兩隻大熊貓BB見面？他指未必會，因大熊貓是獨行動物，在野外雄性熊貓交配後就會離開，或䧳性熊貓亦會驅趕牠離開，牠們一般發情高峰後就不會見面，否則可能會打架。祝效忠笑言「我哋覺得佢（樂樂）可能生咗BB都未必知」，護理員亦會嘗試告知牠們。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻熊貓上月26日到港後，食慾及行為正常。（夏家朗攝）

六隻大熊貓居於海洋公園，就擴館方面祝效忠認為要以保育和繁殖為目標，現時仍研究不同方案。他又預計，兩隻大熊貓BB將在明年第一季與大家見面，但仍需視乎牠們能否適應環境；而盈盈的康復期比其他年輕的媽媽慢，尤其是進食方面，護理員需花更多心思。