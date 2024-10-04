同性伴侶房屋政策平權 房委會指政府彭勵生育 同性家庭生育複雜
撰文：朱棨新
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房委會的居屋和公屋政策對同性配偶有不同待遇，被指違憲。房委會在高等法院和上訴庭均被裁定敗訴後，提出終極上訴，案件今（4日）在終審法院審理。房委會陳詞時強調，政策支持傳統家庭，亦配合政府人口政策，鼓勵生育，強調同性伴侶若生育，花費昂貴，亦較複雜，異性伴侶有生育的機會，較同性伴侶大。惟法官質疑，有異性伴侶無意生育，又問女同性戀者的生育機會，是否較異性伴侶機會大。
兩案分別挑戰居屋及公屋政策
就居屋政策案，申請人為李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。至於公屋政策案的申請人為 Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。
房委會指公共房屋是珍貴資源
上訴方房委會陳詞時先強調，本案涉及珍貴的資源，而且是「零和」，若有人取得公屋或居屋單位，自然會有人無法取得該單位。
支持傳統家庭及配合人口政策
代表房委會的律師指，房委會的政策支持傳統家庭，包括優先向未婚的異性伴侶提供公屋或居屋單位。同時，政策需配合政府的人口政策，鼓勵生育。同性伴侶若生育，會較為昂貴和困難，因此異性伴侶生育的機會，較同性伴侶大。同時，法官亦應考慮申請公屋和居屋的市民，是低中收入人士。
官質疑有異性伴侶亦無意生育
法官張舉能質疑有異性伴侶無意生育；法官霍兆剛亦問到，若同性伴侶為兩名女同性伴侶，是否其生育機會較異性伴侶高，房委會律師回應指，房委會可以就申請公屋和居屋的資格，劃一界線。
回歸前同性配偶亦不享有房屋福利
房委會續指，《基本法》第36條保障社會福利，延續1997年前市民所享的福利，但1997年前只有異性伴侶可申請公屋和居屋單位，因此政策只容許異性伴侶申請公屋和居屋。在此情況下 ，申請人不可依賴《基本法》第 25 條下的平等權利，挑戰涉案政策。
案件編號：FACV 2、3/2024
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