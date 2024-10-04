今日新聞8分鐘｜青馬大橋私家車自焚｜「神仙B」駕的士公路撞牛

佐敦道藥房遭淋紅油貼大字報追債 警列刑事毀壞追查

今日（4日）早上6時48分，警員巡經油麻地佐敦道28號，發現地下一間藥房遭人淋紅油及貼大字報追債。藥房的鐵閘被人淋上紅油，面積約2米乘1米，同時貼有多張追債大字報，附上一名姓蔡男子的相片及身份證圖樣，指他是「老千」、「欠債還錢」。

沙田路可疑車避查狂飆 撞樹翻側司機蹤杳 的士七人車閃避時相撞

沙田路發生車禍。今（3日）午約4時56分，沙田路往獅子山隧道方向近博康邨對開，一分鐘內接連發生兩宗車禍。其中一輛私家車失控剷向路邊草叢，撞樹翻側，司機逃去無蹤；其後一名69歲姓毛男的士司機報案，指與另一輛私家車相撞，幸無釀傷亡。兩宗意外相隔幾支燈距離。

機場三跑再爆欠薪風波 四判遭中止合約 數十工人追逾千萬元薪金

機場三跑工程又爆欠薪風波。負責隧道內工程項目的「四判」，疑遭三判突然中止合約及拖欠工程費逾千萬元，以致無法向60名工人發薪。今日（4日）早上10時，四判代表與數十名工人到機場海天客運碼頭附近拉橫額追薪，直指涉事三判中止合約有商業詐騙之嫌，並希望機管局介入。

01獨家｜長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋 地盤即時停工需交報告

正在興建的安達臣首置盤，有樓宇鋼筋出現問題，《香港01》獲悉，其中一幢樓宇缺少了至少四條鋼筋。屋宇署確認，曾收到市民舉報，並於9月底確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，無詳細說明錯處，但強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

油麻地貨Van撞爆玻璃剷入住廈 P牌司機疑踩錯油門 涉案被捕

油麻地發生驚險車禍。今 （3日）晚約9時43分，一輛掛上「P牌」的平治客貨車，沿廣東道駛往旺角方向。途至廣東道600號「翠匯軒」時，突失控剷上行人路，其後餘波未停，撞爆該大廈的玻璃及門，整部車直剷入大廈大堂始停下。意外中，非華裔男司機受輕傷，由救護員送往廣華醫院治理，事後被捕。

青馬大橋私家車起火 兩人及時逃生 青嶼幹線下層開放疏導交通

青馬大橋有私家車起火。本周四（3日）晚上10時58分，一輛私家車沿青馬大橋往機場方向行駛，駛近馬灣時，突然冒煙起火，車上兩名非華裔男子立即下車沒有受傷，消防到場撲火，同晚11時11分撲熄火勢，正調查起火原因。

西沙路公牛遭的士猛撞慘死 涉事司機為「神仙B」蔡堅成

昨晚（3日）一輛新界的士在馬鞍山西沙路行駛時，意外撞倒一隻牛。牛牛佩戴的頸帶被撞斷，而綠的車頭幾成廢鐵，足見撞擊力之大。牛牛捱撞後趴坐馬路中心，口、鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣，眼角流淚，最終不治。不少街坊悲痛落淚，場面令人心酸。據知，涉事61歲的士司機是電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成。今次已是「神仙B」近年第二次在西沙路遇上車禍，2022年8月他駕駛的士時，在西沙路被一輛Tesla私家車逆線迎頭撞到，當時蔡並無大礙。

舒適堡｜灣仔店再易名perFIT 會員批消息混亂：𠵱家肉隨砧板上

舒適堡上月宣布「暫時結業」後，灣仔店改以「Healthy」名義營運不足一個月，周四（3日）再改以perFIT新品牌營業，今日（4日）正式公布由醫美集團perFACE接管。有不少會員早上來做運動時始知又改名，但他們不擔心會再被遊說簽新約，有較年長會員稱其他健身中心的月費不便宜，選擇不多，「我哋啲老人家係嚟呢度玩」；亦有客戶對舒適堡突然結業後，品牌之名一改再改，其個人資料亦在會員不知情下再被轉移，無奈說：「𠵱家係肉隨砧板上！」

海關聯內地破6宗走私食物案拉6人 檢逾百公斤大閘蟹 今年最多

秋風起，踏入食大閘蟹的季節。海關於8月及9月與內地海關進行第2輪「破冰者」執法行動，分別在沙頭角中英街及文錦渡口岸破獲6宗非法走私食品案件，共檢獲260公斤凍肉，600隻雞蛋及170公斤大閘蟹，當中所檢獲的大閘蟹為今年同類型案件中檢獲數量最多，檢獲食品總市值約港幣20萬，6人被捕。

荃灣多幅國慶海報橫額遭割爛 重案組追查一日拘64歲婦

警方昨日（3日）先後接報，指荃灣沙咀道及荃灣街巿街，有多幅慶祝國慶75周年的海報及橫額遭破壞。荃灣警區重案組第二隊人員接手調查案件，鎖定一名懷疑與案有關的女子，今日（4日）上午在荃灣區，拘捕該名64歲姓林本地女子，涉嫌刑事毀壞及管有工具可作非法用途，她現正被扣留調查。