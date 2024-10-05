今日新聞8分鐘｜箭豬「一枝箭」市區逃生｜馬騮當眾扯甩遊客假髮

再有人紅旗下落水遇溺 救生員速救 片主：最有效救生團隊

又有人在沙灘懸掛紅旗時落水游泳，結果差點遇溺，要靠救生員拯救。昨日（4日）社交平台「小紅書」流傳一段近4分鐘的救人片段，拍攝到救生員極速救人的過程，片主更稱讚是「最有效的救生團隊」。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向石澳泳灘人員查詢，相信事件是發生在周四（3日）；又指近日實在發生太多同類事件，他再次呼籲市民聽從救生員呼籲，注意個人安全。

錦田14歲單車少年捱P牌私家車猛撞 飛彈草叢命危 21歲司機被捕

錦田發生嚴重車禍。今午（4日）約4時34分，一名14歲少年踩單車途中，在治河路近缸瓦嶺、協天宮附近，遭一輛私家車撞到，頭部重創。救援人員趕至，發現少年已陷昏迷，由救護車將他送往博愛醫院搶救，其後轉送屯門醫院救治，情況危殆。私家車21歲姓孫司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕；警方正調查意外原因。

大帽山野豬突夜襲露營客 29歲女睡夢中遭咬傷腳 送院治理

大帽山發生野豬傷人案。今日（5日）凌晨2時許，29歲余姓女子和數名友人在大帽山行山，去到山頂近妙高台紮營休息，其間野豬突然攻擊余女的露營帳篷，繼而咬傷其腳部，留有5厘米傷口，余女自行報案。

49歲男子遭女友前度夥兩漢襲擊 索款3萬元 復搶去手提電話

斧山道富山邨發生懷疑涉及感情糾紛的搶劫案。今日（5日）凌晨2時18分，一名49歲男子報案，指遭3名男子襲擊，其中1人曾亮出伸縮棍指嚇，並向他索取3萬元。事主最後被對方搶去1部價值3,000元的手提電話，他頭部、咀和手受傷，由救護車送明愛醫院治理。

灣仔箭豬「一支箭」小路喪跑 持網男窮追轉彎要煞掣

一隻一呎半長箭豬今早（4日）闖入灣仔集成中心停車場，瑟縮在一輛私家車車底，最終被漁護署用長柄網活捉，送往嘉道理農場暨植物園觀察及治理；其間箭豬疑因掙扎，身上尖刺散落一地。

馬騮當眾扯甩遊客假髮 網民：大聖火眼金睛讓你顯原形

十一國慶假期，內地民眾都趁機到處出遊。10月1日，貴州黔靈山景區有猴子當眾將遊客的假髮「扯甩」，尷尬萬分。十一國慶假期，內地民眾都趁機到處出遊。10月1日，貴州黔靈山景區有猴子當眾將遊客的假髮「扯甩」，尷尬萬分。

全紅嬋媽媽曬金手鐲金項鍊驕傲喊「女兒買的！」 網民：苦盡甘來

年僅17歲的全紅嬋繼東京奧運會後在巴黎奧運會上再奪得兩枚金牌，成為中國代表團歷史上最年輕的「三金王」，她的高人氣也讓家鄉廣東湛江邁合村爆紅，全紅嬋更被目擊帶著一疊現金孝敬嫲嫲。

剛果東部船隻傾覆至少87死 沉船驚悚一刻曝光

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））東部基伍湖（Lake Kivu）10月3日發生船隻傾覆事故，造成至少87人死亡，數十人失蹤。當地官員不排除死亡數目會進一步上升。據報，是次災難事故的肇禍原因是超載，乘客名單原本顯示船上有278名乘客，惟已被逮捕的船主表示船上至少載有700人。

啟德天璽‧天首輪賣樓 暫沽153伙 有新香港人擬斥最多3000萬入市

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（10月5日）於九龍環球貿易中心進行首輪銷售，推售共300伙單位。當中204伙以價單形式發售，入場費473.72萬元。另96伙以招標形式發售。項目經核數後截收29,161個購樓意向登記，成為今年新盤票王。以周六價單發售的204伙計，超額認購近142倍。

岑浩輝選澳門特首｜回應旅遊休閒中心 岑：讓亞太區成為廣闊腹地

澳門特首選舉候選人岑浩輝和競選辦今日（5日）在濠江中學何賢紀念堂舉行公聽會，表示已經盡力抽時間到社區了解狀況及見社團，「希望大家放開啲，（問題）唔一定圍繞政綱」，呼籲市民可以提出要求，讓他綜合分析。多名出席者關心經濟發展，問到旅遊休閒博彩娛樂的發展、橫琴粵澳深度合作區的建設，以及澳門都市更新等議題。