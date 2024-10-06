今日新聞8分鐘｜14歲單車少年捱撞腦部變黑｜黃金周旅客廁所過夜

中環豪華健身室遭淋油 馬天佑去年剪綵 公司聲明﹕全力捍衛聲譽

去年開幕、當時由歌手馬天佑以老闆身分剪綵的中環豪華健身會所發生淋紅油案件。昨晚（5日）11時許，警方接報指，上址的玻璃大門遭人淋潑紅油，對開地面同有油迹，於是派員跟進。據知，37歲林姓男負責人從閉路電視見到店舖大門被淋上紅油，於是報案。

尾隨剛提款者伺機盜竊 3印尼扒手落網 警揭涉7案共掠$27萬財物

警方偵破7宗在多個地區發生的「扒竊」及「企圖扒竊」案件，拘捕3名持護照到港的印尼籍疑犯。警方經調查後相信，他們是有預謀地跟進剛提款的受害人，乘對方不覺時，聲東擊西乘機下手盜去受害人的財物。7宗案件涉款共達27萬元，警方於昨日（4日）拘捕2男1女疑犯，他們正被扣查。

國泰客機原飛紐約急降羽田機場 國泰﹕飛行期間旅客身體不適送院

昨日（5日）下午原定飛往美國紐約的國泰航空CX840客機由香港出發後，疑因突發事件，需緊急降落日本東京羽田機場。國泰航空回覆指，因飛行途中有旅客身體不適，需轉飛羽田機場，到埗後該名旅客已被立即送院治理，航班預計將於東京當地時間今晚（6日）9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

錦田14歲單車少年捱撞命危 腦積血致腦發黑 父﹕而家最緊要個仔

錦田14歲翁姓少年前日（4日）放學後騎單車回家途中，遭一輛私家車撞飛致頭部浴血重創，21歲P牌司機涉危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕。14歲少年目前仍然留醫屯門醫院深切治療部，情況危殆，今午（6日）其父母及姑媽探病，顯得憂心忡忡，母親更激動痛哭。翁父難掩愁色，指兒子在港出世成長，有多年騎單車經驗，「好乖，踩單車好慢，唔會踩好快」，沒料到會慘捱車撞，並引述醫生指「腦積血，黑晒，都冇得做手術」，目前他只求兒子能康復，「而家最緊要個仔」。

澳門格蘭披治大賽臨近 多輛辣跑元朗聚集 警拖走9車涉非法改裝

一年一度的澳門格蘭披治大賽車下月14至17日舉行，元朗卻率先感受到「大賽」氣氛。昨（5日）晚約11時半，多輛「辣跑」於元龍街聚集，驚動市民報案，最終警方拖走9輛涉嫌非法改裝的私家車，並向另外3車發出欠妥車輛報告。

全身綁滿20萬美金！澳門男珠海出境 神情可疑露1破綻遭關員識破

中國海關總署稱，9月27日，拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門），折合人民幣約140.3萬元。

國慶黃金周｜遊客鐵軌打卡逼停火車 過度投餵｢撐死鯉魚｣

《央視新聞》報道，國慶黃金周期間，內地各大景區迎來眾多遊客，不少景區出現遊客私自投餵景區動物的情況，趵突泉的保安表示，當地已經撐死過好幾條鯉魚了。此外，拍照打卡也易導致違規行為，10月2日江蘇徐州，有遊客在權台火車道鐵軌上拍照導致一火車頭停車。

$2萬新生嬰兒獎勵金︱推出近一年 2.5萬人獲發獎金 合共$5.2億

港府鼓勵港人生育，去年《施政報告》推出「新生嬰兒獎勵金」計劃，成功生B家庭可獲2萬元。截至最新數字，港府接獲近2.7萬宗申請，並已向2.58萬名申人發放獎金，合共5.2億元。

解決劏房｜七旬翁居40呎單位環境惡劣 議員促取締協助劏房戶搬遷

新一份《施政報告》本月16日公布，香港社區組織協會今日（6日）聯同數位立法會議員探訪劏房戶，又提出9個劣質劏房定義指標，包括人均居住樓面面積少於5.5平方米（約59呎）、樓底低於兩米、沒有廁所和廚房等，期望政府立例取締劣質劏房。有77歲、獨居於深水埗40尺劏房的長者表示，自己居住的劏房「煮食位都冇」，若自行購買電磁爐，只可以在馬桶旁邊煮食，又透露自己曾獲派元朗的過渡性房屋單位，但該處缺乏設施，連職員亦勸他不要入住。多位立法會議員期望，政府一旦行動取代劏房，要為劏房戶做好搬遷協助，亦要加強過渡性房屋的配套設施。