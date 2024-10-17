8警員涉誣衊露宿者案　6警妨礙司法公正罪成　囚25至41個月

8名警員被指2020年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打並誣衊露宿者藏毒，經審訊後6警被裁定妨礙司法公正罪成，案件今(8日)在區域法院判刑，5名警員被判囚2年1月至3年1月，警長林華嘉刑罰最重，囚3年5個月。



其中涉及干擾閉路電視鏡頭的兩名警員被告，被判囚2年1月，曾涉及處理藏毒證物的3名警員被告囚3年1月，兩項罪成的警長林華嘉則入獄3年5月。



警長林華嘉兩罪成囚3年5月

6名罪成被告：梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警），全部被裁定妨礙司法公正罪成，，除警長林華嘉有兩項罪成外，其餘5人各一項罪成。

首兩名男警：郭展昇（31歲）及韓廷光（29歲），原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。

6名罪成被告及他們所涉案情。(詳看下圖)

6警步誣陷露宿者藏毒及干擾CCTV鏡頭

案情指，警方在2020年2月4和24日參與反毒品行動時，有人涉嫌對越南籍露宿者阮文山拳打腳踢，並誣陷另一名越南籍露宿者「阿十」（已去世）藏毒，被裁定罪成的被告，均曾作出行為以掩飾有關罪行，包括干擾現場的閉路電視鏡頭。

4警曾用不同方式圖遮掩鏡頭

女被告龐雋詩及男警梁飛鵬均被指意圖干擾閉路電視鏡頭，龐稱她在涼亭為驅趕昆蟲才向閉路電視鏡頭拋濕紙巾，梁則稱他帶備膠袋以盛載違法物品，惟法官認為他們當時的行為認為試圖遮蓋鏡頭，裁定兩人罪成。

至於同樣被指曾遮蓋鏡頭的陳守業和林嘉華，法官指林案發時曾舉起右手指向鏡頭，陳緊接着拿著紅色袋行向該鏡頭，鏡頭隨即便被一個紅色袋所遮蓋，故裁定兩人亦罪成。

3警涉誣衊露宿者藏毒

另針對林華嘉、莫志成和尹栢詩涉嫌誣衊「阿十」藏毒一事。法官指片段顯示「阿十」被拉出帳幕時手上沒有任何東西，後來陳守業將白色物件放入一個黑色容器，與3名被告在口供稱「阿十」手持的黑色膠盒的說法有分歧，裁定他們妨礙司法公正罪成。

兩名涉毆打及公職人員行為不當等罪被告脫罪。(詳看下圖)

毆打刑毀等罪因證人口供不可信裁不成立

至於被指控對露宿者阮文山施襲的郭展昇、梁飛鵬、陳守業，砸爛「阿十」家當的郭展昇，及被指對上述事件就手旁觀的被告韓廷光，則因阮的證供不可信，未能肯定他在案發時有否被襲擊，阮亦未能確認被損壞物品屬卡「阿十」，分別裁定他們對他人身體加以嚴重傷害、藉公職作出不當行為罪、刑毁等罪脫。

深水埗通州街公園有不少露宿者。(資料圖片)

其中一名露宿者事主開審時已去世。

亦有受害人稱曾被拉到涼亭附近地方被打。(資料圖片)

部份被告被指曾以不用手法干擾現場的閉露電視鏡頭。(資料圖片)

多名被告求情時均稱他們會因這案而失去工作，或甚前途盡毀，亦有被告稱只是想強化證據，惟法官卻重申，她在裁決是已裁定未能證明事主藏毒，故亦不接受該被告求情的說法。

案件編號：DCCC 123/2021