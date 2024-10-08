1億國慶金多寶｜最幸運投注站排長龍　中環人：「中頭獎即裸辭」

六合彩國慶金多寶（第二輪）2024今晚（8日）攪珠，馬會估計，若投注10元一注獨中，估計頭獎獎金高達1億。坊界視為最幸運的中環士丹利街投注站，今午約1時午膳時段，門外有逾40人排隊，人龍延至德己立街轉角位。不少上班族趁着午飯時間來到投注站「碰運氣」，有人士氣十足稱「有信心先會中頭獎！」，又指倘若中獎「會裸辭，休息吓先！」



六合彩國慶金多寶（第二輪）2024今晚（8日）攪珠，頭獎獎金高達 1億，被視為最幸運的中環士丹利街投注站今午人頭湧湧。（陳葦慈攝）

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被譽為最幸運的中環士丹利街投注站，今午約1時門外有逾40人排隊，人龍延至德己立街轉角位，不乏白領、藍領和老人家等。

上班族趁午飯投注 OL稱中獎繼續返工

在門外排隊的上班族范先生稱，趁着午飯時間來到投注站，今個月首次買六合彩，但只會保守買兩注。他續說，「有信心先會中頭獎！」又稱倘若中獎，「會裸辭，休息吓先！」

另一邊廂，同樣是上班族的張小姐亦來到投注站，表示想「試吓手氣」，不過如中頭獎則未必會辭職，「無啊，都係要返工⋯⋯」，但預計會把獎金作投資。

老翁碰運氣 稱投注當做善事

李先生則表示，今日在中環閒逛時見到投注站大排長龍，「過嚟搏吓懵⋯⋯買翻20元，有個希望係到！」他坦言沒太大信心會中獎，不過「做吓善事咁解」。他說倘若中獎，「會捐錢做吓善事，都咁老囉！」

陳先生表示，得悉該投注站歷來多次有人中獎，直言「我梗係覺得會中先會過嚟買！」，預計投注約百元，又說未想過中獎後會如何使用獎金。