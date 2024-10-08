旅發局｜「哈囉威香港」10.18起一連兩周　太空館變巨型光影南瓜

香港旅遊發展局（旅發局）今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣，為市民及旅客送上一系列萬聖節驚喜﹑夜間美食攻略及餐飲著數優惠，希望能刺激晚間消費。其中包括下周五(18日)起﹐一連兩周，每晚8時15分至10時30分，在尖沙咀太空館的外牆，投射巨型南瓜、白色幽靈及蝙蝠等光影造型，並配以音樂。



旅發局今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣。（旅發局圖片）

旅發局今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣。（旅發局圖片）

旅發局今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣。（旅發局圖片）

旅發局今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣。（旅發局圖片）

旅發局總幹事程鼎一表示，每年十月香港萬聖節氣氛濃厚，是吸引旅客訪港的魅力之一。旅發局今年繼續策劃「哈囉威香港」推廣，注入更多活力和創意，又推出香港深宵美食攻略及物超所值的餐飲優惠，為市民及旅客創造節日歡樂時光，同時刺激夜間消費。

太空館一連兩周化身巨型菠蘿包﹑南瓜光影造型應節

由本月18 日（星期五）至31 日（星期四）一連兩星期，位於尖沙咀的香港太空館將於每晚8 時15 分至10 時30 分變成光影裝置，以巨型南瓜﹑白色幽靈﹑菠蘿包﹑銀河及蝙蝠的光影造型登場，成為不能錯過的萬聖節打卡焦點之一。旅發局更會不定時舉行快閃街頭表演，與市民及旅客互動，為大家帶來意想不到的驚喜。

「哈囉威香港」發光主題電車穿梭港島

旅發局亦特設「哈囉威香港」發光主題電車，由本周五(11 日)起換上一身應節新裝,日夜閃耀穿梭港島的大街小巷,加強萬聖節推廣效果。此外,旅發局會在萬聖夜(10月31 日),更會舉行電車巡遊表演,一眾可愛「鬼怪」將會於派對「叮叮」上同大家見面,沿途帶動市民及旅客盡情投入慶祝萬聖節。

推一系列夜間美食攻略 發掘滋味著數

旅發局今日推出深宵美食狂熱攻略,收錄了全港逾 30 個深宵餐飲推介,匯聚國際風味、地道經典、窩心甜品及滋味火鍋的美食選擇。此外，旅發局也特別整理一份超值美食優惠清單,發掘出城中日與夜約 20 個物超所值的餐飲優惠，例如在指定日子晚上 8 時半後入座，可以優惠價港幣 9.9 元享用羊腩煲 ; 六人或以上堂食可免費獲贈北京填鴨一份 ; 接近半價享用海鮮拼盤連白酒(二人份) ; 酒店自助晚餐買二送一 ; 堂食旅客出示護照可享啤酒買一送一等等 , 以鼓勵更多市民及旅客夜間消費，或在不同時段探索香港美食。

城中熱點換應節新裝 增添打卡趣味

旅發局會於香港國際機場、港鐵車站、旅客諮詢中心、多個商場陸續添上節慶主題裝飾 ;亦會為一輛人氣雪糕車打造成「南瓜車」,在 10 月 18、19、25、26 日(周五及六)晚和萬聖夜(10月31日)限定現身銅鑼灣、尖沙咀及旺角街頭，結合萬聖節的元素和大眾喜愛的雪糕，增添香港應節氛圍及市民與旅客的打卡樂趣。

旅發局更將在萬聖夜(10 月 31 日)晚上7至10 時,於中環 8 號碼頭(近摩天輪)向市民及旅客免費派發雪糕。

「雪糕南瓜車」將限定登場，旅發局萬聖夜將向市民及旅客免費派雪糕。（旅發局圖片）

「雪糕南瓜車」將限定登場，旅發局萬聖夜將向市民及旅客免費派雪糕。（旅發局圖片）

詳情可到以下網址查詢：

旅發局「哈囉威香港」活動官網：「哈囉喂香港」