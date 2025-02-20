師訓聾生自資手譯費 議員籲大學善用豐厚儲備 學者倡訂支援指引
《香港01》報道，有大學曾取錄聾人學生後，拒絕安排手語傳譯服務，其後改為提供不足三成的手譯費資助，其餘逾七成、約12.6萬需由學生自資。立法會教育事務委員會主席周文港認為，情況並不理想，校方取錄學生後，有責任提供足夠支援。
目前八間資助大學獲教資會批出特別撥款，以加強支援特殊教育需要學生，22至25三年期撥款額合共有6,750萬。周文港認為，雖然政府資源不算多，但大學應負起更大責任，強調八大擁有接近1,400億財政儲備，形容「相當豐厚」，應善用資源支援有需要學生。
綜合教資會及八大上月回覆，只有四間大學表明會提供手語傳譯服務，其餘則稱會提供如朋輩筆記等支援服務。有學者指出，社會對聾人文化認知不足，校方未必理解聾生需要，提倡政府為大專界制定清晰指引，說明如何支援聾生。
【看聾人在大學怎麼說・系列三・完】
僅四大學表明會安排手語傳譯 八大皆向聾生提供支援
八間資助大學的聽障學生近年持續上升，由2020/21學年的78人，增至2024/25學年的101人。《香港01》向八大查詢聽障學生的求學情況，嶺大、中大、科大及港大表明會向有需要的學生提供手語傳譯服務，當中三間會提供資助。
浸大及理大未有正面回應查詢，浸大指本學年未有接獲學生提出手語傳譯服務的要求；本學年聽障學生人數佔比最多的理大則說，2022/23學年至今，暫未收到聽障學生相關申請。城大及教大的回覆未有提及「手語傳譯」的字眼。
除了手語傳譯，八大均表示會向聽障學生提供其他支援服務，包括購置輔助器材、在校園部份處所安裝環線感應系統予使用助聽器的學生、安排朋輩支援筆記服務，以及提供資助做聽力測試等。每間大學對聾生支援安排不一，當中港大表明支出均由校方資助。
學者：聾人接受專上教育比例低 資源匱乏礙向上流動
中大語言學及現代語言系教授鄧慧蘭表示，根據2021年政府統計處資料，聾人接受專上教育的比例，比起其他殘疾類別還要低。她指，對結果不感意外，因香港為雙語教學（bilingual），聾人要同時學習中英語，學習上倍感吃力；其次，即使他們升上大專院校，往往因為支援不足，認為學習很困難。
中大手語及聾人研究中心客座助理教授姚勤敏指，即使聾生有潛質，卻因遇到學習障礙，減低他們求學或繼續進修的動力。他憶述曾問一位領獎學金、剛大學畢業的聾生會否考慮進修，豈料對方一口拒絕，並向其大呻，「我唔會再讀書了，太辛苦！」
學者：院校未了解聾生需求 大專政策欠清晰支援指引
有見及此，鄧慧蘭及姚勤敏等共3位學者最近展開一項為期兩年的計劃，探討不同大專院校對聾生的支援。姚勤敏指，目前已到訪5間大學及1間專上院校了解情況，大部份院校均願意向聾生提供支援，不過部份擔心若同時有多名聾生入學，大學資源難以應付；有院校則不知悉如何尋找合適的專業人員提供服務，或不清楚學術語言能否以手語表達。目前特殊教育需要（SEN）學生分為九類，他認為，大學未必掌握每一類學生的實際需求。
《香港01》報道有聾生面試時曾獲大學告知可安排手語傳譯，入學後卻未能安排（見另稿）。鄧慧蘭認為，問題在於大專教育政策欠指引說明對聾生的支援，以致各大院校自行揣釋支援服務，校方可能原先發自內心希望幫助有需要的學生，惟談及資源問題便有所顧慮。姚勤敏亦提倡制定清晰指引，讓前線人員理解聾生需要，向其提供適切支援。
周文港：香港為共融社會 校方取錄聾生後 有責任提供足夠支援
立法會教育事務委員會主席周文港認為，香港作為多元共融社會，不能因為部份學生的先天缺陷而影響其平等發展的機會。對於有大學未能為聾人學生安排手語傳譯服務，他認為校方佔了相當大部份的責任，若選擇接收聾人學生，從道義上已有責任向他們提供支援；平機會亦多次強調在教育範疇中應確保殘疾人士享有平等機會。
教資會曾撥6,750萬支援SEN 八大未答多少用於支援聽障
聽障是其中一類有特殊教育需要（SEN）學生。目前八大獲教資會批出特別撥款，以加強支援有特殊教育需要學生。2022/23至2024/25三年期特別撥款額增至6,750萬元，擴闊資助範圍包括就業支援等。
根據教育局去年12月回覆立法會的書面質詢，港大的特別撥款是八間之中最多，有1,440萬；嶺大及教大最少，分別獲得330萬及340萬。《香港01》報道的聾生個案，便是屬於撥款較少的教大。
教資會表示，各所資助大學會因應其實際情況，按特別撥款的資助範圍自行擬訂合適的支援策略及預算，推行不同措施。《香港01》向八大查詢有多少特別撥款用於聽障學生，八大均未有正面回應。
周文港：八大千億財政儲備「豐厚」 倡善用資源支援SEN
雖然教資會增加特別撥款，但有聾人學生未能獲得手語傳服務的支援，是否代表特別撥款金額不足？周文港指出，八大目前擁有接近1,400億財政儲備，形容「相當豐厚」，大學應善用資源向SEN學生提供支援。
「雖然政府畀八大資源唔係好多，但你自己本身唔係無錢，呢啲都唔係唔合情理的困難，我哋應該對呢啲同學有所支援，甚至係交俾平機會跟進。」他又認為，大學除了運用特別撥款，亦可透過教資會每三個年期撥出的經常補助金，提供適切支援。
鄧慧蘭則表示，資源當然越多越好，但更重要是聾生和學校之間、甚至是學校和政府之間的溝通，能否完全理解聾生需要，並在有限資源裏取得平衡。她說，不能只集中關注手語傳譯，亦要顧及不同聾人的需要，例如許多聾生不會打手語，部份人可能未曾用過支援服務，並不了解相關支援對其學習的效用。
她又認同社會對聾人文化認識不足，目前香港手語並非官方語言。不過她認為，近年情況逐漸改善，笑言在中大30多年教學生涯，最近6、7年才遇到越來越多會打手語的聾生，累計有約十多人，部份甚至取得碩士學位證書。她形容聾人是看不見的殘疾（Invisible handicap），希望提高社會關注。
外國設聾人學院 學者、議員倡仿效外國做法
鄧慧蘭提及，美國的羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）設有「國家聾人科技學院」，並發展出一套具系統性的聾人支援服務，既提供手語傳譯或即時字幕等支援，亦讓他們選修不同學科。據網頁簡介，該學院為全球第一所專為聾生而設的科技學院，已吸引1,100多名來自美國及全球的聾生入讀，並與健聽學生生活及學習。
周文港說，應仿效外國或內地做法，提議設立聾人專門學科，從培訓到就業提供支援。姚勤敏補充，有外國院校提供的即時字幕服務並非由電腦軟件操作，而是有人手親自即時翻譯，準確度更高。