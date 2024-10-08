1億國慶金多寶六合彩｜第二輪今晚攪珠　最幸運投注站現夜人龍

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第二輪攪珠今晚（8日）舉行，由於第一輪無人中頭獎，第一輪的金多寶也轉至今期，馬會估計頭獎10元一注獨中，可獨攬1億元巨額橫財。截至晚上8時半，投注額已超過2.5億元（251,439,442元）。



坊間視為最幸運的中環士丹利街投注站，今午約1時午膳時段，門外有逾40人排隊等入內買彩票，人龍延至德己立街轉角位，不少上班族趁着午飯時間來到投注站「碰運氣」。在晚上8許，中環士丹尼街投注站外仍有人龍排隊入內買彩票。



六合彩第二輪國慶金多寶10月8日晚上攪珠，在晚上8許，中環士丹尼街投注站外仍有人龍排隊入內買彩票。(歐陽德浩攝）

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六合彩攪珠結果統計

三大熱門號碼依次為：30、49及24

根據馬會統計，截至10月2日晚的國慶金多寶第一輪攪珠，累計攪出最多次數的號碼為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

根據馬會統計，截至10月2日，累計攪出最多次數的碼頭為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

六合彩中大投注幸運投注處

▼10月2日 第一輪六合彩國慶金多寶▼

