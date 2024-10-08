今日新聞8分鐘｜驚嚇台夜市全場頭髮突竪起｜上環天降10蚊紙幣

屯門67歲行山男失蹤兩日 墮深坑不治 直升機吊運遺體

67歲男子邱國義周日（6日）離開屯門住所往菠蘿山一帶行山後失蹤，警方、消防處、民安隊及民間搜索隊連日登山搜索。今日（8日）清晨救援人員在屯門四疊潭及五渡水附近一處5米深坑發現邱國義，將他救上地面，惜證實已告不治；政府飛行服務隊直升機正將遺體運走。

有片｜東涌地盤履帶起重機翻塌 吊臂橫壓工地 工友：成部機炒咗

東涌發生起重機倒塌事故。據了解，今日（7日）下午約3時半，裕東路附近一個建築地盤，有一部履帶式起重機連同吊臂整部翻倒。《香港01》獲得事發後的影片，可見該起重機基座的兩邊履帶，呈「11」字形垂直豎立離地；長10多米的吊臂，則180度橫壓工地，幸有其他支架擋住，下面的剷泥車始「避過一劫」。

華潤堂結業｜香港全線分店11.8關閉 近兩個月規模已縮減四分一

華潤醫藥集團旗下的華潤堂今日（8日）公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，將在11月8日關閉香港全線分店。其實華潤堂在今年8月已傳出結業的消息，當時華潤堂在全港仍有25間分店，截至今早只剩下19間，即短短兩個月內約四分一分店結業。

舒適堡結業｜perFIT教練對新公司有信心 流失學生「會慢慢返嚟」

連鎖健身中心舒適堡全線結業，灣仔分店一度以Healthy之名重開，其後再由醫療美容集團 perFACE以perFIT品牌接手其中兩間健身中心。perFIT目前已聘用約200名前舒適堡員工，當中60人為健身教練。有教練今日（8日）稱對新投資者的合約感滿意，選擇簽約，他說目前已聯絡多名舊生上課，但承認會流失部份學生，亦預計薪酬比以往低，不過認為perFIT頗具規模，對其有信心，又指「（如果）教練做返好崗位，學生會慢慢返嚟」。

有片｜灣仔背心女司機貨van自炒狂噴白煙「仙氣」 事後人車蹤杳

灣仔軒尼詩道有女司機，駕車撞欄後不顧而去。事發在今午（7日）近3時半，從網上影片可見，一輛白色客貨車在軒尼詩道、擬左轉入菲林明道時失控，「自炒」撞毀行人路鐵欄及地盤石躉，之後疑狂踩油門，致白煙四起。目擊者頻呼「黐線㗎」；亦有網民戲謔「呢啲莫非就係傳說中嘅—仙氣？」據悉，該名女司機其後駕車離開現場。

有片｜泊車惹爭執 客貨車司機遭車房職員叉頸打心口 警拘一男

荃灣發生普通襲擊案。昨日（7日）下午5時29分，一輛客貨車駛至荃灣享和街一車房外停泊，懷疑引起車房男職員不滿，兩人就泊車問題爭執，有人繼而動武。客貨車男司機事後報稱不適，由救護車送院治理，涉事車房男職員涉嫌「普通襲擊」被捕。網上流傳一段約2分鐘的閉路電視片段，可見二人不斷就泊車問題爆粗互罵，期間車房男職員更動武，拳打客貨車司機。

客貨車司機強哥接受訪問時指，昨日打算到涉事車房旁邊的店舖購買冷氣機「雪種」，遂將車短暫停泊車房外，豈料遭車房職員阻止，其後更被對方「兜拳窩心口」。

有片︱附$10紙幣大字報散落上環街頭 熱心市民拾83張報警求助

今日（8日）網上流傳一段影片，有數十張夾著10元紙幣的追債大字報，散落上環德輔道中近急庇利街的馬路邊，引來不少市民檢拾。拍片者高呼：「真係錢嚟㗎！」大字報寫上懷疑欠債人的個人資料及相片，並寫上「借錢唔還」等追債字句。

《香港01》向警方查詢，得知事件發生於昨天。警方稱，昨日（7日）下午4時32分﹐一名男子（56歲）到中區警署報案，指在上環永安中心對開路邊有大量附鈔票的大字報，他拾獲83張，每張夾有一張10元紙幣、寫上個人資料、相片及收數字句。警方點算，大字報夾有鈔票共830元，案件列「求警協助」，由中區警區刑事調查隊跟進。

台灣夜市全場人「頭髮突飛起來」影片瘋傳 台電揭恐怖真相：快逃

秋天到來，隨著天氣漸漸變涼，容易出現靜電現象。

有片｜河南漢困𨋢求救半小時無人理 商場：緊急按鈕問題有待確認

有網民反映，10月5日被困在河南某商場電梯，期間多次按緊急按鈕但無人應答，被困半小時後才獲救，事後商場方沒有任何解釋和道歉。