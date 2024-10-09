垃圾徵費｜減廢變造廢？一文為1.7億個指定袋淪「垃圾袋」算混帳

垃圾徵費重推無期，指定袋淪為免費派發的垃圾袋，生產和派發成本耗費多少公帑？《香港01》周二(8日)向環保署查詢最新的生產及派發成本數字，環保署稱牽涉不同大小指定袋及生產合約，「未能提供相應的生產成本數字」。只能翻查今年5月環保署提供數字，當時庫存有1.7億指定袋，生產成本約為7,400萬元。



除了指定袋生產成本未明，其他行政等開支亦未詳細交代。環保署去年批出多份合約，生產指定袋、倉儲物流、供應指定標籤等，預計價值超過12億元，《香港01》正查詢實際支付金額。政府四月曾經透露自2021年起，三年內花費1.76億元落實和推行垃圾收費，原訂未來一年更會花超過5億元。



即使計劃「墮馬」，前期準備的開支，不能如粉筆字般一筆勾銷。《香港01》總結九大疑問，探討香港人和政府庫房要為垃圾徵費計劃「埋單」多少。



垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

9個謎團未解：

謎團1：重推無期，來年5.81億推行預算會否縮減？



環境及生態局局長謝展寰今年4月回應立法會議員提問時，交代了自都市固體廢物收費條例草案2021年通過後，為落實和推行政策，每個財政年度涉及的開支及人手。2021至2024三個財政年度，開支合共1億7670萬元，每年涉及的人手編制超過55人。剛過去的一個財政年度涉款最多，超過1億2千萬元。

垃圾徵費原訂8月上台，政府來年預留了5億8130萬元、72名人手推行計劃。叫停計劃後，該筆預算將修訂為何？

謎團2：12億服務供應合約何去何從？



為準備推行垃圾徵費，政府去年批出了9份指定袋供應合約、兩份指定標籤供應合約，以及一份倉儲及物流統籌服務合約，所有合約預計批出價值約為12億4800萬元，年期最長達3年半。

金額最大的是去年8月批出的指定袋合約，達11億元，要求九間公司同年10月開始生產指定袋，確保垃圾徵費「上馬」時，市場有穩定及充足的供應。同月批出另一份合約予嘉里物流，負責提供倉儲及物流統籌，為期42個月，預計批出價值超過8900萬元。環保署曾向立法會交代，嘉里去年12月初陸續接收、儲存指定袋及指定標籤，亦已建立車隊負責運送。嘉里又會建立網上平台，讓採購者預約時間到倉庫提貨或安排送貨。

另外，大型垃圾無法使用指定袋，棄置時要貼上指定標籤。環保署去年10月批給出兩份25個月合約給兩間印刷公司生產指定標籤，分別涉款444萬元及462萬元。

垃圾徵費暫緩，政府是否仍需全數支付超過12億元給各個承辦商？如合約中止，又是否涉及毀約及賠償？

謎團3：至今生產了多少個指定袋？



都市固體廢物收費條例草案2021年8月在立法會三讀通過，環保署一個月後批出734萬元合約予南星塑膠廠有限公司，生產「模擬指定垃圾袋」。在環保署的合約公告網頁上，工程數量一欄為「一批」，沒有列明實際的生產數字。

環保署2021年9月批出合約製造模擬指定垃圾袋。(環保署網站截圖)

到去年批出的9份指定袋合約公告，亦沒有列明生產的數量等要求。環境及生態局局長謝展寰今年5月27日在立法會會議上，曾表示合約沒有規定要生產多少個指定袋，不存在數量達不到規定的問題。

由條例通過至今，承辦商一共生產多少個指定膠袋？《香港01》正向環保署查詢。

謎團4：暫緩推行後，還有生產指定袋？



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環保署4月時表示，指定袋庫存夠兩個月用量，已指示生產商停產。到5月尾宣布暫緩推行垃圾徵費後，署方回覆《香港01》，說會按指定袋的存貨量及未來需求，繼續安排供應商製造指定袋。

署方最新昨日(8日) 回覆，說指定袋「設計和功能上有可改善的地方」，即使將來落實垃圾徵費，「現時的指定袋將不再適用」。《香港01》正查詢最後一批指定袋何時生產。若然暫緩推行後，供應商繼續生產需要改善的指定袋，恐怕減廢變成「造廢」。

謎團5：6千萬個指定袋派政府部門，如何避免資源重疊？



環保署昨日(8日) 回覆時指，已向公屋戶派發約1億個指定袋，以及向私人樓宇派發約130萬個。餘下約6000萬個較大型指定袋不適合住宅使用，稍後會派給其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用。該批指定袋能使用多久？如何監察減廢或環保成效？

政府部門是否需要優先使用指定袋，而非本身已採購的垃圾袋？會否因為獲派指定袋，令部門能減省購買垃圾袋的成本？有待環保署交代派發詳情。

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

謎團6：「智能庫存管理系統」洗費多少？



為了管理指定袋及指定標籤的製造、存貨、分配及銷售情況，環保署早前批出合約開發「智能庫存管理系統」及流動應用程式，讓獲授權的商售商下訂單和提交每月售貨情況。署方1月時透露，承辦商已完成系統測試。不過，該份合約金額、獲批承辦商等資料，在署方網站未見。

謎團7：政府向零售點支付多少服務費用？



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同樣未見合約詳情的，還有環保署與連鎖零售商的銷售協議。署方年初表示，已經和主要連鎖零售商簽訂合約，在全港約3000個零售點及網上平台銷售指定袋和指定標籤。零售商包括百佳、惠康、7-Eleven、Circle K等。

根據環保署今年一月公布的《提供指定袋及指定標籤批發服務》申請指引，批發商及零售業界常見做法，是收取貨品售價的15%作為服務費用。署方表示理解，會向獲授權的批發商及零商售提供服務費用。

自一月下旬起，便利店及超市等陸續出售指定袋。一共出售了多少個？涉款多少？政府又支付了多少服務費用？有待署方一一交代。

謎團8：先行先試耗資多少？出售指定袋收益為何？



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政府部門、部分住宅樓宇、「三無大廈」等4月參與垃圾徵費「先行先試」計劃。政府5月尾向立法會委員會提交報告總結成效，指部分試點垃圾棄置量減少約一至兩成，回收物數量亦有增加。其中，政府大樓的每日平均垃圾棄置量較試行前一成。不過，「先行先試」涉及的指定袋、物流、人手以及行政費等開始，未見載於報告

「先行先試」計劃列明政府部門，需要付費購買垃圾收費指定袋及標籤。《香港01》正向環保署查詢出售的數量及銷售收益。

謎團9：「綠展隊」何去何從？



署方2018年成立「綠展隊」，負責在社區宣傳教育減廢回收及支援社區回收工作，每年開支約為1億元。現時隊伍約有200人，包括74位非首長級專業人員和142位非公務員合約僱員。

「綠展隊」其中一個重點工作，是宣傳垃圾徵費——由去年8月至今年2月，該隊約有1500次相關宣傳推廣活動。垃圾徵費重推未有時間表，「綠展隊」人手規模及開支有否需要縮減？