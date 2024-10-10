萬寧便衣保安風波｜消息 ：事主已報案　油尖警區刑事調查隊跟進

有市民周二（8日）在社交媒體控訴，指自己日前在連鎖藥房萬寧金馬倫道分店購物時，被兩名聲稱為「便衣保安」的女子指控盜竊，並被二人箍頸、扯背囊，拖行回店鋪內。萬寧周三（9日）承認有聘用便衣保安，涉事兩人已被即日解僱，並已決定終止與該保安公司的合約。據了解，警方已接到事主報案，案件轉交油尖警區刑事調查隊跟進。《香港01》今早（10日）重返現場了解，有附近商戶稱有警員曾到場了解，並嘗試索取事發時閉路電視片段。



涉事的萬寧金馬倫道分店。（洪芷菁攝）

連鎖藥房萬寧有客人在網上控訴，在使用自助收銀機付款離開後被懷疑偷竊，更有兩名「便衣保安」向她箍頸和扯背囊，將她拖行50米回鋪。

事主昨日在Threads發文表示，周二早上約10時，她於萬寧位於尖沙咀金馬倫道的分店，購買了2盒川貝枇杷膏，並使用自助收銀機付款，當時全店只有她和另外2人。

事主付款後便離開，詎料走了約50米外，突有兩名女子上前分別箍頸及扯背囊，又大喊：「你跟我過嚟！你冇俾錢！你偷嘢！」。

事主憶述當時非常害怕，以為遭到綁架，不斷大叫救命，並反問對方是否認錯人，但對方不予理會，並將她拉入店舖內，惟經理一臉茫然詢問發生何事。

樓主形容自己當刻「驚到喊」，幸自己褲袋仍有收據，隨即展示，同時質問經理「無端端喺條街度扯住我係咁行，箍住我條頸」、「等個客行咗50米之後扯返個客入舖頭嘅」。

事件其後水落石出，事主證實清白，同時向經理表達不滿，認為自己遭到無端遭粗暴對待，店舖經理則解釋，自己亦是剛剛才知該兩名女子為「便衣保安」。

事主事後仍有餘，又指自己在發文當刻，仍手震、心㑧、流淚。她又透露，其中一位「便衣保安」在事件完結後，「無端端搭着我膊頭，同我好似好friend咁話，唔好意思啊，誤會咗你」，便隨即喝止對方，「你唔好掂我」。事主表示，對她們如此反應感到恐怖。

樓主透過自助收銀機購買2盒川貝枇杷膏，扣除優惠後總數80元，但2名便衣女保安以為她沒有付款，不但箍頸和扯背囊，甚至將她拖行約50米返回店內。（Threads圖片）

萬寧傍晚回覆《香港01》查詢時表示，高度重視有關顧客在萬寧尖沙咀分店遭受不當對待，管理層得悉事件後已親身向事主致以慰問及道歉，並承諾跟進事件。

萬寧指，涉事兩名便衣保安員經第三方保安公司聘用，根據調查，兩名人員違反保安公司所制定的員工守則，已被即日解僱，萬寧亦已決定終止與該保安公司的合約。

萬寧又指，已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。