今日新聞8分鐘｜澳門少女遭跑車撞飛｜萬寧便衣保安風波事主報警

旺角客貨車撞六旬翁 頭部受傷一度昏迷 送院搶救

旺角發生車禍。今日（10日）清晨6時許，68歲姓侯男子駕駛客貨車運送糕點，其間沿亞皆老街往九龍城方向行駛，途至嘉道理道交界時，一名老翁由車頭左至右走出，司機收掣不及將他撞倒。

旺角帝京酒店新加坡遊客按摩池遇溺 救生員救起 送院搶救不治

今日（10日）上午9時22分，一名男子在旺角帝京酒店按摩池懷疑遇溺。救援人員接報到場為他急救，惟他昏迷不醒。事主隨後被送到廣華醫院搶救，惜最終不治。警方經調查後，認為案件無可疑。

錦田公路唐貓疑遭撞傷吐血 私家車不顧而去 熱心女途人︰撐住呀

錦田公路發生貓隻疑被車撞的車禍。facebook專頁「毛守救援」今日（10日）凌晨發帖稱，昨晚（9日）錦田公路石崗菜站，有一隻雌性唐貓懷疑被白色私家車撞到，口鼻吐血大腿受傷，重創倒在馬路；私家車不顧而去，有熱心司機通知「毛守救援」，將受傷貓咪送往動物診所搶救。

荃灣老圍村男工疑開工期間頭暈 墮2米深渠一度昏迷送院

荃灣老圍有人墮渠。今（9日）午1時許，警方接獲報案，指一名外籍男子於老圍村永蓮臺附近，意外跌落約2米深水渠，疑一度昏迷。救援人員接報趕至，事主幸已回復清醒，但感背痛由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

澳門18歲少女北上珠海 口岸附近遭兩地牌林寶堅尼撞飛 香消玉殞

澳門傳媒報道，一名18歲澳門女子，昨日（9日）凌晨時份，在廣東省珠海市近口岸附近過馬路期間，被一輛跑車撞倒，當場死亡。據了解，涉事跑車掛有澳門車牌及粵澳車牌。

萬寧便衣保安風波｜消息 ：事主已報案 油尖警區刑事調查隊跟進

有市民周二（8日）在社交媒體控訴，指自己日前在連鎖藥房萬寧金馬倫道分店購物時，被兩名聲稱為「便衣保安」的女子指控盜竊，並被二人箍頸、扯背囊，拖行回店鋪內。萬寧周三（9日）承認有聘用便衣保安，涉事兩人已被即日解僱，並已決定終止與該保安公司的合約。據了解，警方已接到事主報案，案件列「普通襲擊」，交由油尖警區刑事偵緝第10隊跟進，暫時未有人被捕。《香港01》今早（10日）重返現場了解，有附近商戶稱有警員曾到場了解，並嘗試索取事發時閉路電視片段。

東區醫院插錯喉病人危殆 三層保險失效 院方：實習醫生錯判肺片

公立醫院再發生插錯喉事故。消息指，東區醫院為一名七旬病人，本身有吞嚥困難，被放置鼻胃喉時，胃喉末端錯誤插入肺，據知醫護當時有按程序以X光檢查胃喉末端，暫未知錯置原因。

另一醫院伊利沙伯，今年6月曾發生一宗插錯喉事故，一名61歲男病人置換新的鼻胃喉兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內，院方其後形容在事件上「責無旁貸」，並提出多項改善建議。

海關破最大宗沉香木走私案 南沙抵港貨櫃藏$1800萬沉香木拘一女

香港海關於9月25日在屯門內河碼頭破獲偵破一宗有紀錄以來最大宗沉香木走私案，亦是首次發現有不法分子用海運貨櫃走私沉香木。海關人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木，市值約1800萬元。經過調查後，海關拘捕一名35歲女子，並相信行動已成功截斷沉香木供應鏈。

上海｢街頭股吧｣啖A股熱潮 股民高呼｢殲滅6000點，勝利會師1萬點｣

內地「十一」長假過後，A股市場在10月8日迎來開門紅，滬深兩市大幅上漲，滬指漲4.6%，深成指漲9.2%，創業板指更是大漲17.2%，創下歷史單日最大漲幅。這一波強勢反彈迅速引發了市場熱議，上海的「馬路股市沙龍」也再次成為股民聚集的熱點。廣東路的這一獨特現象吸引了大批股民，不少人趁著假期結束的首個交易日，來到這裡暢談大盤走勢，分享自己對股市的獨特見解。

有片｜男子應急車道停車炒股遭交警截獲：港股開市了 炒得太入迷

A股經國慶假期休市後於8日（周二）重開，內地近日出現炒股熱潮，更出現一些瘋狂現象。

江西交警發布了一段影片顯示，一名男司機當日早上將一輛私家車停在高速公路上的應急車道內，周圍沒有放置任何警示標誌，十分危險。直至交警敲窗詢問，涉事司機才稱：「炒股啊，就是看一下，開市了港股。」

美國賊仔闖油站直接把車偷走 車主在旁邊嚇呆過程僅15秒｜有片

美國近日傳出有竊賊在光天化日之下偷車，此名竊賊手腳相當俐落，從車上下來後，馬上鎖定在加油站未熄火的車輛行竊，並將車順勢開走，前後時間用不到15秒鐘，車主發現後為時已晚，嚇得愣在原地。