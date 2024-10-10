男警離婚後申請已婚宿舍並住逾8年　被裁違規須賠逾56萬

男警離婚仍申請已婚警務人員宿舍，並入住逾8年。其後被揭發並被裁定違反警察紀律，被剝奪所有形式的公務員住屋福利。律政司入稟要求男警追討市值租金和傢俬津貼，並獲勝訴。區院聆案官陳業禧評估金額後，今(10日)頒令男警須賠償逾56萬元，並須支付訟費。



原告為律政司，被告為王偉樂，王在涉案期間是一名警員。

區域法院聆案官評估費用後，下令被告王偉樂須賠56萬元。

離婚後有未成年子女撫養權才能住已婚宿舍

判辭指，被告案發時是一名警員，於2001年8月2日搬入涉案宿舍，直到2009年8月6日搬出。根據相關規定，警員在離婚後，除非擁有一名同住未成年子女的撫養權，否則將喪失享受部門宿舍資格。

被裁違反紀律並被剝奪公務員住屋福利

惟被告在1999年4月已離婚，他沒有佔用宿舍的資格。但他仍於2000年10月申請已婚初級警務人員部門宿舍。被告在2011年7月被裁定違反「對良好秩序及紀律有損的行為」，被剝奪所有形式的公務員住屋福利。

聆案官評估後裁被告須賠56萬

律政司於2014年入稟向被告追討佔用宿舍期間市值租金以及傢俬津貼，合共逾56萬元，並獲裁定勝訴。案件的賠償額評估聆訊今年舉行，在被告缺席的情況下，陳官照准律政司的申請，並下令被告須賠償逾56萬元及支付訟費。

案件編號：DCCJ 2647/ 2014