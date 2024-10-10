北上｜九巴與皇巴士推新轉乘優惠　4路線轉搭最高享一程皇巴免費

喜歡北上消費市民注意！九巴與落馬洲 – 皇崗穿梭巴士（皇巴士）將於下周一（14日）起推出轉乘優惠計劃，乘搭九巴76K、276B、B1及N73再搭皇巴士，最高可享10元車資優惠，即相等於一程皇巴士免費，先乘皇巴士再轉九巴也可同獲該優惠。



另外，同日起皇巴士會加強服務至全日每5至10分鐘一班車。



九巴與皇巴士推出轉乘優惠計劃。（九巴提供）

九巴表示，因應各陸路邊境管制站的出入境人次不斷上升，於長假期更屢創新高。九巴由10月14日（星期一）起，10月14日起聯同皇巴士推出新轉乘優惠計劃，最高可享相等於皇巴士一程免費的車資折扣，涵蓋途經新田皇巴站的三條日間往返元朗、天水圍及上水，以及一條通宵往返沙田、大埔及上水的九巴路線。

4條受惠路線中，乘搭276B、B1及N73轉乘可享10元車資優惠，即相等於一程皇巴士免費；至於76K其全程車費不足10元，故轉乘時則可享76K一程免費價錢。

以76K線為例，乘客在朗屏邨總站上車，用八達通付9.2元車資後，再到新田運輸交匯處落車，經落馬洲口岸坐皇巴士，上車則只須再付8毫。

九巴指，相關優惠不適用於受惠於2元優惠計劃的樂悠咭或已加註「殘疾人士身分」的個人八達通卡持有人。

另外，皇巴士同日起會加強服務至全日每5至10分鐘一班車，並會視乎乘客需求進一步加密班次，配合全新推出的九巴與皇巴士轉乘優惠，提供更頻密及實惠往返港深兩地的出行選擇。