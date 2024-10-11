港大本年收逾1200非本地生　半數內地生　積極海外招生冀更多樣化

本學年起，資助學士的非本地生限額由兩成提升至四成。香港大學表示，今年度非本地本科生有超過1,200個，當中約一半是內地生，而本地生則約3,000個，非本地生接近達到四成限額。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，一直朝着收生國籍多樣化的方向，並正開拓海外市場，例如到巴西、泰國等地招生，期望未來會更平衡；港大學生事務長謝樹基稱，外地生主要面對住宿困難，會以「兩條腿走路」，除了努力向政府爭取興建宿舍，亦有意向私人發展商如住宅商廈、酒店覓宿位。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅與傳媒茶敍時表示，截至今年10月初，本年度本科生非本地收生超過1,200個，比去年不足900個為多；而本地生則約3,000個，接近達到四成限額。他指非本地生之中，內地生約佔一半，其餘一半學生則來自約60個國家，例如歐美、非洲、中南亞、一帶一路國家。他補充道，港大平均每年接獲逾2萬個非本地入學申請，稱一向在海外收生上沒壓力，並持續平穩增長，對政府放寬政策表示支持。

對內地生較高要求 積極海外招生朝國籍多樣化

對於有一半非本地生為內地生，嚴志堅稱港大一直朝向國籍多樣化的方向，需要取平衡，強調「擇優而錄」，錄取的有好多是高考狀元，甚至因為內地申請較多，而調高要求，並且是來自各個省份，仍是多樣化。他解釋，外地收生較難，因為要與世界各地頂尖大學競爭，而且他們未必來過香港，認為這是全港大學都面對的問題。

因此，他表示正積極開拓海外市場，特別是亞洲以外，例如到歐美、一帶一路國家招生，近日亦有探訪泰國、巴西等地學校，形容當地學生反應熱烈。他又指有舉辦計劃，邀請世界各地頂尖學生參加港大模擬課程及導賞，以招收優秀海外生。另外，他認為新的計算與數據科學學院學院，以及人工智能方面新課程，亦有助吸引非本地生。

兩條腿走路 政府以外向住宅商廈、酒店覓宿位

嚴志堅又提及，對非本地生而言最大的來港限制是住宿，很難應付昂貴租金。他指本年度新生達到100%安排舍堂宿位，但要再增加就有難度，「在能力之上，不是要起就起（宿舍）」。

對於非本地生住宿政策，港大學生事務長謝樹基亦表示，目前能保證滿足非本地生住舍堂的需要，並會「兩條腿走路」，除了努力向政府爭取興建宿舍，亦有意與私人發展商合作，例如以住宅商廈、酒店作為非本地生的住宿。

海外生關心能否留港工作 提供實習機會

被問到外界憂慮國安法影響學術自由，從而減低外海生來港留學意慾，嚴志堅表示，「好少聽到（海外）家長擔心國安法」，稱他們較關心日後能否找到工作等。謝樹基亦指，海外學生關心能否留港發展，他們因種種原因難找工作，因此港大有為他們提供職涯支援，包括提供實習機會，以及舉辦工作坊，講解工作簽證、文化禮儀等。

來自新加坡的Larissa就讀港大文學士本科一年級，她的爸爸是香港人、媽媽是新加坡人，自小在新加坡長大。她說選擇來港讀書是因為港大文學院歷史悠久，加上有很多國際生，以及香港是大灣區一部分，認為未來能有更多發展機會。來自肯亞、修讀數據科學及工程的Shawn則稱，因為這裏專研AI、大數據，自己亦有志對網絡罪行等全球問題尋找解決方法，因此來港讀書，並指一定會留在香港發展。