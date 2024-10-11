假學歷｜港大新學年未見疑似個案　研AI及人面識別查核學歷證明

香港大學經管學院今年5月被揭涉30名碩士生以假學歷入學，港大表示未有最新涉案人數，副校長何立仁指過去6個月已很快地跟進，稱現時有足夠程序及專家團隊，查驗每個申請者的學歷證明。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，目前為止新學年沒發現疑似假學歷，又指有與考試局合作，直接確認學歷，並實行「試用期」措施，一旦發現假學歷會令該學生退學。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（右）表示，目前為止新學年沒發現疑似假學歷。（吳綽詩攝）

港大副校長（教學）何立仁表示，自假學歷事件發生，過去六個月已很快地跟進，現時有足夠程序及專家團隊，查驗每個申請者的學歷證明，確保公正。

下學年拒收學歷證書副本

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅亦指，已投入大量資源查證，絕對不容許假學歷情況。他說不再收由律師證明的學歷文件，一律需從考試局直接遞送及驗證，或申請者授權閱覽資料，以避免用新科技偽造文書。

他強調，港大嚴肅處理事件，相信已起警戒作用，今年度暫時沒發現可疑個案。他又指有實行「試用期」措施，因為部分考試較遲，未能在入學前完成所有核實程序，一旦發現假學歷，會要求該學生退學，但目前都沒有個案。他說下個學年亦不會再收任何學生、學校所寄的文件副本，須直接透過系統承認；日後會考慮用先進技術，如人工智能、人面識別等，查核學歷證明。