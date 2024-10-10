天文台提示：受雲雨帶影響　本港局部地區雨勢頗大

天文台於今日周五（11日）凌晨1時再發特別天氣提示，稱受一道雲雨帶影響，本港局部地區雨勢頗大，市民請留意天氣變化。此前天文台於凌晨0時及周四（10日）晚上11時40分，均曾發特別天氣提示， 稱受一道雲雨帶影響，西貢及港島東部雨勢頗大。



今日（11日）為重陽節。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早上有幾陣雨，局部地區雨勢頗大，最低氣溫約25度，最高29度。日間乾燥，相對濕度料55至85%之間。短暫時間有陽光，吹和緩東風，風勢間中清勁。天文台展望，周末期間大致天晴，風勢較大，日間乾燥。下周初至中期雲量逐漸增多。



圖為截至10月11日清晨1時15分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼9月21日 天文台發出紅色暴雨警告▼



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未來一兩日天色大致良好及風勢較大

天文台表示，受一股偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸天色大致良好，風勢較大，日間乾燥。預料一道廣闊雲帶會在下周初至中期，為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。而偏東氣流會在下周後期緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月11日凌晨0時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 中秋節翌日石澳大浪▼



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下周二至周四大致多雲有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）大致天晴，日間乾燥，介乎26至30度。下周日（13日）則大致天晴，與最高31度。

下周一（14日）短暫時間有陽光，介乎27度至30度。下周二（14日）至下周四（17日）大致多雲有驟雨，其中下周二及周三（16日）介乎27度至30度，下周四最高31度。下周五（18日）及下周六（19日）短暫時間有陽光，均介乎27度至31度。