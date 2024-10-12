青少年涉詐騙被捕首8月升14%　11歲女遇裸聊　教育界研究防騙策略

由香港警方等成立的教育界反詐騙聯盟今日（12日）舉行啟動禮暨研討會，聯盟將以風險管理為中心，透過研究找出青少年的脆弱點，制定針對性策略，解決騙案問題。



警務處處長蕭澤頣稱，今年首8個月，青少年涉及詐騙被捕的數字，較去年同期上升14%。其中涉及學生的裸聊勒索騙案，今年共有327宗，年紀最細為一名11歲女小學生，她透過網上遊戲平台認識網友，對方慫恿進行裸聊，其後更威脅她傳送更多裸照，最終由事主父親報案。



反詐騙聯盟（教育）今日舉行啟動禮暨研討會，全國政協副主席及前行政長官梁振英、警務處處長蕭澤頣和私隱專員鍾麗玲等到場。（任葆穎攝）

教育界反詐騙聯盟今年4月由香港警務處及全球元治理公會成立，今年主題為「零詐騙」，截至今年9月，聯盟的協辦單位包括兩所大學、三所專上學院和350間中、小學校。

聯盟今日(12日)舉行啟動禮暨研討會，出席嘉賓包括全國政協副主席及前行政長官梁振英、科大校董會主席沈向洋等。全國政協副主席梁振英則表示，「『橋』不分新舊，最緊要我們不要受。我們知道騙徒的手法，我們就有免疫力，當騙徒知道在香港這地方不可能詐騙香港人時，騙徒會自動消失，所以我們在學校、社會層面做好教育確實是不二之途。」

聯盟主席劉慧慧透露，將與大學進行研究，了解青少年的脆弱點，制定針對性策略，解決防騙問題。

青少年涉詐騙較去年同期升14% 蕭澤頣冀提高防騙意識

警務處處長蕭澤頣致辭稱，今年1月至8月，因觸犯刑事罪行而被補的21歲以下人士共有1931人，當中355名青少年涉及詐騙，較去年同期上升14%，他們通常出售銀行户口予犯罪份子，觸犯洗黑錢罪。

蕭續稱，防騙不能單靠警方努力，更需要教育界參與，並強調每個持份者都有其專業性。警方近日與18區校長聯會、18區家教聯會、其他辦學團體如保良局等開會，冀提高青少年防騙的免疫力。

警務處處長蕭澤頣致辭時稱，今年首8個月，355名青少年涉及詐騙被捕，較去年同期上升14%。（任葆穎攝）

今年錄逾2萬宗詐騙 涉款58.7億 中學校長中招

今年1月至8月，警方共錄得28,657宗詐騙案，較去年同期上升12%，佔整體罪案46%，涉款58.7億，當中六成在網絡發生，料與今年初假冒客服騙案手法大幅上升有關。不法分子通常假冒網上購物、支付平台或電訊公司人員行騙，今年頭8個月的假冒客服共錄得3,589宗，單是7月已錄得超過1,100宗。

蕭續指，不論是大學教授、老師或學生，皆有可能成為騙徒目標。他舉例，一名中學校長接獲假冒內地官員來電，指其在涉干犯洗黑錢案，須提供銀行户口和密碼以證清白，最終他被騙取1300萬元。蕭重申，如港人須接受內地執法部門查問，必定會透過香港警方聯絡。

11歲女童誤墮祼聊陷阱 內地生因墮騙案輕生

蕭指，裸聊勒索騙案的最大部分受害人是學生。今年頭8個月共錄得327宗涉及學生的裸聊勒索騙案，涉款 240萬，年紀最細為一名11歲女小學生，她透過網上遊戲平台認識網友，對方慫恿進行裸聊，其後更威脅她傳送更多裸照，最終由事主父親報案。

此外，從內地來港讀書的學生或因對社會和法律制度不熟悉，成為電騙的高危群組。他舉例，一名19歲內地碩士生，接獲假冒官員來電，指其涉及誇國洗黑錢案，被騙數百萬元，最終自殺身亡。

個人資料私隱專員鍾麗玲稱，今年頭9個月，私隱專員公署共接獲分別864宗及38宗有關套取市民個人資料作詐騙的查詢及投訴。（任葆穎攝）

私隱公署今年接逾800宗套取個人資料詐騙查詢或投訴

個人資料私隱專員鍾麗玲在研討會上指，近年騙案形式改變，甚至會利用deep fake技術行騙，並向市民呼籲稱「有片未必有真相」。

她續說，今年頭9個月，私隱專員公署共接獲分別864宗及38宗有關套取市民個人資料作詐騙的查詢及投訴，查詢數目較去年同期上升64%。

她解釋，不法分子或因機構資料外泄事故而取得市民個人資料，外泄事故亦有上升趨勢。調查顯示，有初中和高等教育機構均表示曾遭受網絡攻擊，較其他行業平均值高。

今年頭9月，私隱專員公署接獲26宗涉及教育機構的資料外泄事故通報，其中10宗為黑客攻擊。較早前接獲一間學校通報，指被黑客攻擊，涉及24,000名家長和學生個人資料。