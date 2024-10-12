今日新聞8分鐘｜老翁機上滋擾遭警押走｜阿Mo險再傷醫院認疏忽

黃大仙翠竹花園疑通渠水蝕穿喉管濺出 樓下18歲仔晾衫時頭面中招

今日（12日）中午12時13分，黃大仙翠竹花園14座一名住戶報案，指其18歲兒子俯身出窗晾衫期間，樓上有懷疑酸性液體滴下來，滴中兒子的頭部和面部，令他感到不適。救援人員到場替傷者檢查，隨後送往伊利沙伯醫院治理。

MIRROR｜疑醫護疏忽致阿Mo高處向後墮 中大醫院：掛鈎不穩失平衡

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），現時仍在中大醫院休養。阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）在ig story透露，近日因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，幸好落點在輪椅扶手上，否則其頸部、頭部或會歷二次傷害。中大醫院承認，一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡，現場護士及看護已即時扶着病人將掛鈎穩妥，其後已再加兩名護士協助安全將病人轉至床上，院方十分關注事件，已提醒醫護小心使用器材。

訛稱政府資助呃長者裝$3000濾水器 成本僅10多元 警拘2男涉50案

原價高達3,000元的「高科技智能濾水器」，竟然可以在付費安裝後，向政府申請全額津貼，即等同免費，有獨居長者聽信濾水器公司「水質顧問」所言，真金白銀付款，讓技工上門安裝，結果事後拿着同意書向部門申請津貼時被拒，始知自己墮入騙局。而所謂的高科技智能濾水器，包裝盒上用簡體字寫着「不鏽鋼家用淨水器」，據知成本其實僅10多元，效果亦成疑。警方調查揭發，全港九新界公共屋邨共有至少50宗同類騙案發生，涉款約18萬元。警方目前已拘捕兩名無業男，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，並呼籲市民如遇到以上騙局，立即聯絡警方。

觀塘私家車掟彎撼鐵欄 飛越兩線壓的士 司機受傷涉醉駕被捕

觀塘茶果嶺發生涉及酒後駕駛的交通意外。今日（12日）清晨6時13分，一輛Golf私家車在偉發道左轉偉業街時失控，撞路中安全島鐵欄後，飛越兩條行車線和石壆，壓落一輛停在燈位前的的士。

國泰赴三藩市航班老翁作滋擾行為 抵埗後遭美警上手銬押走

網上流傳一段長約33秒片段，拍攝到一名老翁在國泰航班上被美國警察鎖上手銬押離機艙的經過。片段甫開始，該名老翁由空姐攙扶下向前行，期間空姐不斷安撫其情緒：「冷靜啲，行多幾步就到，我會幫你。」惟老翁則以廣東話高呼回應：「我犯咗咩法？我犯咗法就可以用法律懲戒，但我無犯到法！」，又曾稱﹕「我80幾歲！」片段中可見老翁雙手被鎖上手銬，身後有兩名美國海關及邊境保衛局警察（U.S. Customs and Border Protection Police）押著他離開。網傳該老翁在飛行途中要求打開機艙門，被拒後做出滋擾行為，最後航班降落後遭美國執法人員帶走。

重陽節北上︱香港變空城？ 直擊栢麗大道商舖冷清 旺角力保人潮

今日（11日）重陽節，連周六、日有三日長假期，各個出入境口岸早上充滿北上或過大海人潮。記者下午約5時到尖沙咀彌敦道視察，其中栢麗大道正舉行「18區日夜都繽紛」活動「栢麗國際美酒佳餚大道」，但協助籌劃活動的人員都指今日人流較平日冷清，屬意料之外。

網紅茶餐廳反攻深圳 雲吞麵價低香港兩成 冀正宗港味踢走冒牌貨

內地連鎖餐飲品牌自疫情後相繼攻港，不過代表香港美食文化的茶餐廳，最近亦吹響號角反攻內地。紥根本港42年的深仔記近年成為小紅書網紅店，上月在羅湖老街開設面積5,000平方呎的分店，除了主打正宗香港口味，亦迎合內地飲食文化，設計多款可供打卡的菜式，例如冒白煙的冰鎮鮑魚，更提供內地級數的服務水平，向排隊顧客提供檸檬水等。深仔記的招牌雲吞麵在美團售人民幣28.9元（折合約32港元），相比香港價格低兩成。負責人李文達認為香港茶餐廳特色為「新鮮有鑊氣」，相信能夠應對內地同類型對手的挑戰。「始終我哋真真正正喺香港有舖頭，亦都真真正正做開呢樣嘢。」

中一入學｜協恩中學校長：重視學生自學力、心胸廣闊 忌唔輸得

傳統直資名校協恩中學今日（12日）舉行中一入學講座，學校將於11月中起展開兩輪面試，考核學生主科能力及設面談環節。校長梁少儀表示，除了學生的學業成績，亦重視學生是否心胸廣闊、自學及與人合作的能力特質。她又提到，學校重視學生實踐校訓德育，家長要調節心態配合。副校長周希怡表示，由於移民退學潮已回穩，預料今年將會收取大約2000份入學申請表，競爭激烈。

92歲老婦實彈打靶10發97環震驚外國教練：曾為抗美援朝女兵

據「美麗浙江」消息，近日，一名92歲抗美援朝女兵出國體驗實彈打靶，在一隻眼睛看不見的情況下，打出了10發97環的成績，震驚了外國教練。