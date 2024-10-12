Deliveroo戶戶送App無法登入「發生錯誤」　外賣員：唔知送餐去邊

外賣應用程式戶戶送Deliveroo疑出現故障，《香港01》接獲多名市民及外賣員報料，指今日晚上約7時左右，打開Deliveroo手機應用程式，顯示「發生錯誤」、「發生意外錯誤」、「重新嘗試」等，未能使用。有Deliveroo外賣員稱，在懷疑故障前已接單，但到達餐廳後系統始有問題，雖已拿取外賣，但「唔知送去邊」。Deliveroo在IG稱，系統暫時出現故障，正努力搶修，籲耐心等候。



Deliveroo於10月12日在IG稱，系統暫時出現故障，正努力搶修，籲耐心等候。

Deliveroo戶戶送。

Deliveroo「步兵」憂整個晚市無法開工失$600收入

Deliveroo「步兵」Teresa向《香港01》表示，自晚上7時起，Deliveroo的外賣平台及送餐專員應用程式均告連接失敗，她保守估計若周六整個晚市無法開工，或損失500至600元收入。

外賣員群組有人送餐後無法「拉機」完成訂單：送完餐收唔到工

她續指，若在「死機」前已落訂單的客戶，有機會無法收到外賣，因外賣員需要先到餐廳取餐，並在app確認後，才會顯示客戶地址；亦有外賣員在送餐後，無法在app上按完成訂單。

從外賣員群組可見，有外賣員無奈稱﹕「送完餐收唔到工，仲要係荒山野嶺晉庭山走唔到，有冇方法聯絡客服?」

戶戶送Deliveroo應用程式顯示「發生錯誤」。（手機截圖）

《香港01》記者晚上7時10分嘗試使用戶戶送Deliveroo應用程式，惟顯示「發生錯誤」。

戶戶送Deliveroo應用程式顯示「發生錯誤」。（讀者提供）