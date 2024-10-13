今日新聞8分鐘｜滑板車載女童鬧市穿梭｜「內褲冚珍珠」 斷正

結業潮｜華潤U購傳本月逾10分店結業 剩不足30間 多店貨架清空

本港零售市道持續低迷，繼華潤醫藥集團旗下的華潤堂日前宣布下月8日關閉香港全線分店後，同為華潤集團旗下的連鎖超市U購Select，據了解，亦將有超過10間分店於本月內結業，令U購分店數目由高峰期全港逾百間，將大規模縮減至不足30間分店，即整體大跌七成。

單車節｜16歲單車手首參賽指如嘉年華 李慧詩昂船洲大橋享受日出

香港單車節2024今日（13日）舉行，參加首項「50公里」非競賽騎行的單車手在上午約6時半陸續衝線，有16歲的單車小子一「夠秤」即報名，形容活動有如嘉年華；「牛下女車神」李慧詩第三度參與，今次不追求速度反而有時間欣賞日出，她希望單車節將來可以成為香港標誌性節目。

何文田棚工墮斃｜男工於學校拆棚時由15米高墮下 送院搶救後不治

何文田發生工業意外。今日（13日）上午11時38分，文福道一所正進行工程的國際學校，據報有一名棚架男工人高處墮下，倒臥於面向公主道方向路面，陷入昏迷。救援人員到場為其施心外壓，隨即將他送往廣華醫院搶救，惟最終被證實不治。警方及勞工處正調查事故成因。

油麻地漢駕電動滑板車 載童馬路穿梭 目擊者：教壞細路

網上流傳車cam片段，油麻地街頭出現一輛電動滑板車，一名男子孭著書包、載著一名身穿校服的小童，兩人一車在油麻地馬路上風馳電掣，無視路面交通狀況，在途人過馬路期間穿插，在車水馬龍的窩打老道與新填地街的十字路口，高速右轉，最後逆線轉入上海街。有網民指男子為慣犯，每日都接載小童經過以上路段，直斥行為不要得，對路面使用者構成危險。車cam片段中的目擊者更批評相關行為「教壞細路⋯⋯好危險啊！」。

內褲藏339顆珍珠闖關 神色緊張男子羅湖口岸斷正

一名男子經羅湖口岸入境內地時，因神色緊張被海關關員攔截檢查，最終在其褲襠中發現藏有339顆珍珠。

內地人外國機場聚集高喊Go back to China影片曝光 真相大反轉

沙特阿拉伯利雅德的機場日前有大批不明人士聚集，不斷高喊「Go back to China」（返回中國），令現場的各國旅客們大感錯愕。

石澳泳灘十多人無視紅旗落水 泳客憶兩周前一日三次睹救生員救人

網上早前流傳多段片段，顯示有不少市民在沙灘懸掛紅旗時落水，其間懷疑遇溺，由救生員救起。今日（12日）石澳泳灘因大浪關係掛上紅旗，籲市民切勿下水。有市民攜同5歲兒到泳灘，指因看過影片而沒下水，「出於安全角度，我們不放心孩子下水，就在海邊玩一玩。」不過，有市民認為，今日海浪不是太大，能照常下水，又認為部份水上活動如衝浪等適合在大浪期間玩。他續憶述兩星期前風浪更大，但部份人沒聽從救生員指示如常落水，他三度目擊泳客遇溺，救生員衝落水救人的場景。

澳門特首選舉｜岑浩輝當選感人生至高榮譽 將守護社會公平正義

第六屆澳門特首選舉今日（13日）早上10時舉行，不足半小時完結，共398名選委投票。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。岑浩輝表示，當選澳門特首是人生至高榮譽，將為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。澳門過去的五屆特首選舉，除了第一屆屬有競爭的選舉外，此後只有一名候選人。若不計爭取連任的投票，現屆特首賀一誠的得票率最高，有98%，若計入爭取連任的則為首任特首何厚鏵2004年爭取連任，獲98.6%選委投票支持。

腦癇患者化身一日咖啡店長 展工作能力 盼破除職場偏見

腦癇症是香港第4種最常見的腦部疾病，本港約有6至7萬人患有此症，發病時可四肢抽筋、甚至短暫失去知覺，靠定時服藥及規律作息控制病情。與腦癇症共存並不容易，有患者中學時曾經歷歧視，被同學排擠，誤解「鬼上身」有精神病；長期服用的舊藥，曾帶來嚴重副作用，令生活難以如常，慶幸職場上遇到好僱主，體諒偶爾發作，允許彈性工作，令患者可以自力更生。香港腦癇基金會等多個團體，為響應今年的國際腦癇日，與咖啡店合作推出「一日店長」體驗，讓腦癇症患者向公眾推廣病症資訊，亦希望有更多僱主願意聘用他們。