今日新聞8分鐘｜的士客打司機兼搶車｜幾蚊粉絲扇貝？網紅揭真相

火炭數據中心疑電錶房爆炸 維修工人被炸傷手臂 送院救治

今日（14日）上午10時02分，警方接報，指火炭黃竹洋街8號一間數據中心電錶房懷疑發生爆炸，一名男職員手臂遭炸傷，救護員為其手臂包上保鮮紙，再由救護車送往威爾斯親王醫院救治。「新意網」回覆《香港01》查詢表示，傷者經診治後證實輕傷，事故原因仍在調查中。

葵涌粉麵店遭爆竊 $2.7萬現金夾萬不翼而飛 CID到場搜證

今日（14日）上午6時42分，葵涌禾葵里2號一間粉麵店遭爆竊，餐廳內一個夾萬不翼而飛，損失約2.7萬元。警方刑事調查隊接報到場，發現一個後門的門栓遭撬爛，相信賊人從後門進入餐廳爆竊，人員在場搜證，於後門套取指紋，亦進入餐廳檢查閉路電視紀錄及向負責人了解情況。

現場消息指，後門位於正門旁邊，為出入廚房的地方。至於被偷竊的夾萬約一尺半乘一尺半，事發時放置在收銀機底部。案件列作爆竊處理，交由葵青警區刑事調查隊第八隊跟進。

動植物公園一日內八隻猴死亡 死因待化驗 今起關閉哺乳類動物區

​康樂及文化事務署於今日（10月14日）凌晨公布，昨日（13日）動植物公園內有8隻動物死亡，全為猴子，死因仍待解剖化驗。

尖沙咀保時捷「火燒後欄」陷火海 健碩男司機及時逃生

今日（14日）下午1時15分，，一名身材健碩的男司機，駕駛保時捷私家車駛至尖沙咀漆咸圍2至4號金時商業大廈對出位置時，發現車尾部份突然起火，他及時逃生及報警。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後將火救熄。

吐露港公路的士乘客涉襲擊司機兼搶車 警粉嶺尋回失車拘一男

吐露港公路發生懷疑搶車案件。周一（14日）凌晨4時半左右，警方接獲一名的士司機報案，指他駕駛的士載同乘客，沿大埔吐露港公路行駛，途至近大埔南出口附近時，突然遇襲。的士司機落車躲避時，的士卻被乘客搶走，往粉嶺方向逃去。

新油麻地貨物裝卸區三級火｜卡板起火波及躉船 烈焰黑煙直衝半空

新油麻地貨物裝卸區發生大火。今日（14日）下午約5時05分，據報上址有卡板起火，火勢猛烈，並傳出爆炸聲。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，火勢其後波及躉船，消防於傍晚6時將火警升為3級，並增派滅火輪，增至動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救。

油麻地漢駕電動滑板車載童穿梭惹議 警主動調查拘69歲男涉五宗罪

網上日前流傳車cam片段，可見一名男子孭著書包駕駛電動滑板車，載着一名身穿校服的小童，在油麻地馬路上風馳電掣，更在途人過馬路期間穿插，惹來網民抨擊。警方今日（14日）表示， 非常重視案件並主動調查，今早在油麻地廣東道拘捕一名69歲本地男子，他涉「無牌駕駛」等五宗罪被捕，獲准保釋候查。

幾蚊一個「預製」粉絲扇貝？小紅書博主揭便宜真相：售賣假貨方便

港人北上消費蔚然成風，不少人尤其醉心於性價比極高的美食，惟繼早前有人質疑內地夜市出售的帝王蟹腳是「科技與狠活」後，近日，再有小紅書帳戶揭發內地夜市粉絲蒸扇貝只售幾塊錢一隻的便宜真相，是因一切已預製好，並總結賣假粉絲扇貝的兩大賺錢原因分別是成本低、售賣方便，惹來網民熱議。

大熊貓｜盈盈樂樂青梅竹馬片段曝光 野蠻女友盈盈鐵頭功偷襲樂樂

大熊貓盈盈、樂樂誕下一對龍鳳胎，成為高齡「新手父母」至今已近兩個月。牠們2009年一同來港，至今已有15年頭，有市民早前就向海洋公園提供片段，拍得盈盈、樂樂剛到港時「青梅竹馬」的一幕，片中佻皮的盈盈化身「野蠻女友」，用「鐵頭功」偷襲「未來老公」，被撞至滑倒的樂樂則施「泰山壓頂」還擊，其後牠們一同攤在地上，充滿童真。

不少網民大讚牠們甜蜜，難怪可以誕下一對龍鳳胎。連「奶爸Matt」留言，笑言將來一對龍鳳胎的「BB場」亦要靠粉絲幫忙拍攝。

SpaceX星艦再試飛 機械臂「筷子夾火箭」首成功回收助推器｜有片

Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）10月12日第五次試飛「星艦」（Starship）巨型火箭。火箭順利升空後，發射平台上機械臂裝置則首次成功回收下降的助推器，畫面就像筷子夾住火箭。

解放軍東部戰區展開圍台軍演 稱強力震懾台獨分裂勢力

解放軍東部戰區公布，周一（14日）在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習，是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。不過，軍方公布未提出演習結束時間。而此前一天，東部戰區曾發布名為《枕戈待旦》的最新訓練影片，特別將台灣地圖標示為紅色，並宣言解放軍「全時待戰，隨時能戰」。

路透社報道，針對解放軍在台灣附近展開新一輪軍演，台國防部形容為「不理性及挑釁」，並表示強烈譴責。