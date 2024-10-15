消委會．精華液｜韓國MISSHA標榜「Vita C」　未驗出維他命C成份

愛美之心人皆有之，消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液，發現韓國「MISSHA」一款標榜「Vita C」的美容產品，未含有維他命C成份，另有7款樣本檢出歐盟限用的香料致敏物，其中「Trilogy」和 「Dermacept」含3款致敏香料，「Laneige」、「樂敦CC」及「MISSHA」則含兩款。



多款產品中，有4款總評獲5星最高評級，包括「Target Pro by watsons」、「The Ordinary」、「ASDceuticals」及「SkinCeuticals」，其中「The Ordinary」售價最低，只售101元但獲最高評級。



消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液，「MISSHA」美容液被檢測不含維他命C（右）。（洪戩昊攝）

消委會最新一期《選擇》月刊，測試市面上17款維他命C精華液或美容液，售價介乎101元至1,580元，當中5款無標示維他命C濃度，其餘12款有標示維他命C濃度產品中，只有1款高於標示值。在無標示濃度的產品中，標示原產地為韓國的「MISSHA」產品，產品招貼有「Vita C」字眼，但沒有驗出任何維他命C成分。

5款產品在理想值之間

至於較理想的濃度是10%至20%之間，表現較理想有「SkinCeuticals」、「DERMA LAB」、「Dr. DENNIS GROSS」、 「Laneige」和「Dermacept」。

另有4款濃度也接近10%，包括「Target Pro by watsons」 、「ASDceuticals」、「CLINIQUE」 和「La Roche-Posay」。

消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液。（洪戩昊攝）

7款含歐盟限用致敏香料

消委會提到不少化妝護膚品都添加香料，但研究指約1成人有機會對香料過敏，今次測試設定了28種常見致敏香料，發現17款產品中，有7款含歐盟限用的致敏香料。

其中5款驗出檸檬烯，檢出量由0.019%至 0.12%，包括「Laneige」、「Kiehl’s」、「樂敦CC」 、「PIXI」 和「MISSHA」， 全部高於0.001%，惟只 有「Kiehl’s」在包 裝上的成分表上有標示該成分。

另外4款樣本包括「Laneige」、 「Dermacept」、「樂敦CC」和「MISSHA」則檢出芳樟醇，檢出量由0.0022%至0.015%， 全部高於0.001%，惟只有「Laneige」在包裝上的成分表上有標示含芳樟醇。此外「Dermacept」樣本驗出0.023%戊基肉桂醛和0.032%苯甲酸芐酯但未標示。

4款總評獲5星最高評級

整體有5款驗出較多，包括「Trilogy」和 「Dermacept」含3款致敏香料，「Laneige」、「樂敦CC」及「MISSHA」則含兩款。

至於多款產品中，有4款總評獲5星最高評級，包括「Target Pro by watsons」、「The Ordinary」及「ASDceuticals」，其中生產地為加拿大的「The Ordinary」售價僅101元，上述三款在香料致敏物質表現、水楊酸表現及酸鹼值表現均獲5星滿分。另一款最高評分為「SkinCeuticals」，售價為今次測試樣本最高的1,580元。

表現較差則是「MISSHA」，總評僅獲2星半，售價為185元；「PIXI」則獲3星，售價為220元。。消委會今年首9月接獲3宗相關投訴。