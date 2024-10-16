施政報告2024．直播｜推動低空經濟　與內地商討建設低空跨境航線

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，以及和諧、活力和繁榮。《香港01》全程直播李家超宣讀施政報告，持續更新最新政策內容。



行政長官李家超10月16日發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。（歐嘉樂攝）

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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行政長官李家超10月16日發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜重點一覽

施政報告2024｜醫療發展

【11：50】政府會加快改革藥械審批制度，包括：

．擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」；

．落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，制訂藥械研發支援策略和措施；

．推進規管醫療器械立法準備工作



施政報告2024｜低空經濟

【11：48】成立「發展低空經濟工作組」由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃：

．開拓低空飛行應用場景 —— 全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等

．修訂相關法規 —— 包括放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽；

．與內地對接 —— 與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等

．研究部署低空基礎建設 —— 低空活動長遠發展，須依靠高效智能化和數字化的低空基礎設施系統，以實時管理低空活動網絡，處理複雜管理和安全問題。工作組會就建設低空活動配套設施（如起降場和充電站）、通信網絡、航路網絡和管理等方面展開技術研究及規劃，為發展奠定基礎。



【11：45】李家超指隨着體育運動和產業發展，體育糾紛愈趨複雜，會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。

施政報告2024｜即日起減烈酒稅

【11：40】即日起，進口價200元以上烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率維持不變。

▼施政報告．烈酒稅▼



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施政報告2024：推動高增值海運服務業發展

【11：38】李家超金管局與人民銀行正推動兩地快速支付系統互聯（即香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）），便利兩地居民實時小額跨境支付；並會落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。

【11：29】優化和推廣稅務優惠 —— 加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度（包括在符合國際稅收規則下為船舶租賃商引入新的稅務扣除安排），壯大本地航運生態圈；

．招攬海運服務企業落戶 —— 推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品；及

．加大培育海事人才 —— 加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

【11：23】優化「新資本投資者入境計劃」， 即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

施政報告2024｜改革求變措施

【11：14】將成立4個委員員或工作組：

．「教育、科技和人才委員會」 —— 由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；

．「發展低空經濟工作組」 —— 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設；

．「發展旅遊熱點工作組」 —— 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；

．「促進銀髮經濟工作組」 —— 由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。



▼10月16日 行政長官李家超發表任內第三份施政報告▼



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【11：07】李家超指改革只有進行時，沒有完結時。過去兩年，他和他的團隊一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生，而今年的《施政報告》會進一步深化改革，發掘新增長點；例如：建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開闢政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。

李家超又指今年的《施政報告》繼續貫徹習近平主席七一重要講話的「四點希望」，並就改革和變化闡述理念和發展目標、關鍵措施及績效指標。

【11：04】李家超指改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

▼10月12日晚 巡旺角大角咀籠屋板房▼



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