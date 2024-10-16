施政報告2024．惠民｜200元以上進口烈酒稅率勁減9成　即日生效

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16）發表其任內第三份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜烈酒稅勁減9成

現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）