施政報告2024．惠民｜200元以上進口烈酒稅率勁減9成 即日生效
撰文：譚皚璧
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【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16）發表其任內第三份施政報告，《香港01》整合今年政府「派糖」政策，基層、打工仔、中產有望受惠，即睇哪一項關你事！
施政報告2024｜烈酒稅勁減9成
現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。
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