施政報告2024懶人包｜設國際黃金交易中心 優化投資者入境計劃
撰文：香港01
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【施政報告2024/施政報告懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，封面沿用綠色，繼續是12字主題：「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，《香港01》綜合施政報告2024政策，一文看清內容。
施政報告2024｜提升國際金融、航運中心等措施
・構建國際黃金交易中心
・推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等吸引企業落戶香港
・繼續研究優化「跨境理財通」
・推動「轉數快」與內地支付系統互聯
・優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，物業成交價須為5,000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元
・打造香港為綠色航運中心
・改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」
・明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊等功能
・繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）
施政報告2024｜經濟優惠措施
・即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變
施政報告2024｜交通發展
・今年內完成三跑道系統建設，國際機場在2035年起的處理能力將增加五成
・規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍
・推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設
・發展「低空經濟」，與內地商討建設低空跨境航線
・預留約7.5億元，資助的士和專營巴士公司購置電動車
施政報告2024｜創科發展
・設立100億元「創科產業引導基金」，撥15億元優化「創科創投基金」
・開展籌備建設第三個InnoHK研發平台
施政報告2024｜醫療發展
・發展香港成為國際醫療創新樞紐，落實「香港藥械監管中心」成立時間表
・加強生物醫藥技術研發轉化
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