施政報告2024懶人包｜設國際黃金交易中心 　優化投資者入境計劃

【施政報告2024/施政報告懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，封面沿用綠色，繼續是12字主題：「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，《香港01》綜合施政報告2024政策，一文看清內容。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜提升國際金融、航運中心等措施

・構建國際黃金交易中心

・推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等吸引企業落戶香港

・繼續研究優化「跨境理財通」

・推動「轉數快」與內地支付系統互聯

・優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，物業成交價須為5,000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元

・打造香港為綠色航運中心

・改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」

・明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊等功能

・繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）

李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜經濟優惠措施

・即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變

施政報告2024｜交通發展

・今年內完成三跑道系統建設，國際機場在2035年起的處理能力將增加五成

・規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍

・推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設

・發展「低空經濟」，與內地商討建設低空跨境航線

・預留約7.5億元，資助的士和專營巴士公司購置電動車

施政報告2024｜創科發展

・設立100億元「創科產業引導基金」，撥15億元優化「創科創投基金」

・開展籌備建設第三個InnoHK研發平台

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

施政報告2024｜醫療發展

・發展香港成為國際醫療創新樞紐，落實「香港藥械監管中心」成立時間表

・加強生物醫藥技術研發轉化