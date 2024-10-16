施政報告2024懶人包｜設國際黃金交易中心 　優化投資者入境計劃

【施政報告2024/施政報告懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，封面沿用綠色，繼續是12字主題：「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，《香港01》綜合施政報告2024政策，一文看清內容。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜提升國際金融、航運中心等措施

・構建國際黃金交易中心

・推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等吸引企業落戶香港

・繼續研究優化「跨境理財通」

・推動「轉數快」與內地支付系統互聯

・優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，物業成交價須為5,000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元

・打造香港為綠色航運中心

・改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」

・明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊等功能

・繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）

李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）

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施政報告2024｜經濟優惠措施

・即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變

施政報告2024｜交通發展

・今年內完成三跑道系統建設，國際機場在2035年起的處理能力將增加五成

・規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍

・推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設

・發展「低空經濟」，與內地商討建設低空跨境航線

・預留約7.5億元，資助的士和專營巴士公司購置電動車

施政報告2024｜創科發展

・設立100億元「創科產業引導基金」，撥15億元優化「創科創投基金」

・開展籌備建設第三個InnoHK研發平台

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

施政報告2024｜醫療發展

・發展香港成為國際醫療創新樞紐，落實「香港藥械監管中心」成立時間表

・擴展「1+」審批機制至所有藥物

・港深共同建設「大灣區臨床試驗協作平台」，推動結合「港澳藥械通」數據

施政報告2024｜人才措施

・更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才

・「高端人才通行證計劃」大學名單加入13間，首個簽證期限由兩年延長至三年

・延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年

施政報告2024｜教育措施

・鼓勵更多本地學生深造 —— 設立「香港未來人才深造獎學金計劃」

・打造「留學香港」品牌

・宿舍配套推出先導計劃，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈

・2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」

・更新初中科學科課程

・撥款20億元設立教師專業發展基金

▼10月3日 居屋2024首日開始接受申請▼



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施政報告2024｜協助青年置業發展措施

・房委會由下一期起為申購居屋單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼

・由下一期白居二計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者

・在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置

施政報告2024｜文化及體育發展

・推廣西九文化區為國際文創商業盛事場地，並打造成為必到文創旅遊地標

・加強文化藝術創意項目產出

・推動建立完整的藝術品交易生態圈

・研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢

・興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館

・新興體育活動資助先導計劃恆常化

・重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應

・將明年第一季啟用的啟德體育園打造為體育和盛事地標

・改革體育總會管治

施政報告2024｜旅遊措施

・今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》

・開拓生態旅遊

・制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食

・推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」

・推動灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標