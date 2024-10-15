今日新聞8分鐘｜男子等巴士被推出馬路｜ 交警東廊救柴犬

消委會．美容精華液｜韓國MISSHA標榜Vita C 未驗出維他命C成份

愛美之心人皆有之，消委會測試市面上17款維他命C精華液或美容液，發現韓國「MISSHA」一款標榜「Vita C」的美容產品，未含有維他命C成份，另有7款樣本檢出歐盟限用的香料致敏物，其中「Trilogy」和 「Dermacept」含3款致敏香料，「Laneige」、「樂敦CC」及「MISSHA」則含兩款。多款產品中，有4款總評獲5星最高評級，包括「Target Pro by watsons」、「The Ordinary」、「ASDceuticals」及「SkinCeuticals」，其中「The Ordinary」售價最低，只售101元但獲最高評級。

消委會｜超市貨品份量縮水變相加價 家樂氏栗米片減幅最高達30%

「縮水式通脹」已影響各地民生，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，在「網上價格一覽通」平台取得近3年的數據，發現逾九成的貨品容量或重量減少，即變相加價。該批貨品減幅由1.3%至30%不等，其中最高為家樂氏香甜玉米片（粟米片），減幅達30%。另外，部份貨品重量或容量減少的同時，價格亦有調整。當中升幅最高為麥維他Club朱古力夾心橙餅，重量由176克減至154克，建議零售價由33.5元增至37元，即每10克的售價較其重量變動前上升26.2%。

詐騙集團27人呃$3.6億 主腦擁$200萬名錶 名牌大學生為佣淪騙徒

警方搗破一個在本地運作的詐騙集團，拘捕27人，他們涉嫌於運作約一年期間，詐騙多名本地及海外受害人，騙款總額多達3.6億元。警方表示，被捕人相對較年輕，主腦是年僅29歲的新義安黑幫分子，逾半被捕人最少擁有中六學歷，當中6人更在本地知名大學畢業；又指他們向涉案詐騙集團求職獲聘後，會被告知詐騙集團的真正業務，但被捕人仍被犯案後可獲得高達四成的分佣蒙蔽，甘願成為騙徒犯案。

西環北街大廈外牆消防喉爆裂 水柱噴射近10米 擋行人路車路

今日（15日）中午12時左右，西環堅尼地城北街福安大廈地下，外牆位置一條消防喉管爆裂，水柱直射噴出，橫越行人路至馬路。

新蒲崗候車男子疑遭陌生人推出馬路 被巴士撞傷倒地 疑兇在逃

新蒲崗發生懷疑推人出馬路案件。周一（14日）晚上11時50分左右，據報一名男子與友人在太子道東Mikiki商場對開巴士站候車，期間，突然被人推出馬路。剛好一輛九巴雙層巴士，在商場對開巴士站剛開車，司機見狀立即急煞，但仍將男子撞倒。所幸傷者仍然清醒，面部及手部受傷，由救護員在場治理後，再送院治療；其友人協助警方錄取口供。

柴犬闖東區走廊「探險」四竄險捱撞 交通警爬入泥頭車底救出

東區走廊今日（14日）上演「捐車底救狗」驚險一幕。有網民在社交平台上載照片和照片，指今早約11時許發現一隻柴犬，在銅鑼灣的馬路上亂跑。柴犬其後被發現闖上東區走廊，警員接報到場，獲熱心市民借出狗帶和玩具，終在一輛泥頭車車底救出柴犬，並將牠交予愛護動物協會跟進。

荃灣龜場爆竊｜單位疑遭爆竊 50隻值$500萬「東部箱龜」不翼而飛

荃灣發生爆竊案。今日（15日）上午10時07分，警方接獲報案指，德士古道142號隆盛工廠大廈一單位的大門有被撬痕跡，內有50隻報稱總值$500萬的「東部箱龜」不翼而飛，懷疑被盜。警方正調查事發經過，案件列「爆竊」，由荃灣刑事調查隊第三隊接手跟進。

施政報告2024｜「齊改革」成主題之一 李家超冀抓緊機遇再創高峰

三中全會提出深化改革，港澳辦主任夏寶龍也不止一次公開談及香港改革問題後，行政長官李家超今日（15日）在行政會議開會前展示了明天（16日）宣讀新一份的《施政報告》封面，主題正是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，意味他將在明天就「香港要改革」作更多的闡釋。他又稱，今年的《施政報告》沿用綠色封面，代表政策的連續性、關聯性，凸顯香港邁向由治及興。另設附篇，就不同政策背景細節一一列出。至於篇幅到底有多長、明天要用多少時間宣讀？及未來施政重點？他仍大賣關子，稱明天宣讀後還有記者會及連串的訪問作解說。

朝鮮炸毀通往韓國道路 韓軍鳴槍示警 現場影片公布

韓國軍方10月15日表示，朝鮮在當天中午左右炸毀部分連接朝韓的京義線及東海線道路，韓軍隨即在隔軍事分界線以南鳴槍警告。平壤方面日前宣布切斷與韓國的所有公路和鐵路聯繫後，當時已傳出朝鮮疑似正準備炸毀道路的消息。

澳洲可愛樹熊誤闖民居 賴死唔走獲專人護送離開

澳洲昆士蘭州（Queensland）陽光海岸（Sunshine Coast）一位名叫Susanna的女士，近日早上被家中的警報系統吵醒，原來一隻可愛樹熊誤闖她的住所並觸動警報。這隻樹熊死抱着洋房白色的柱子不放，Susanna其後聯絡當地的保護動物組織派人前往處理，最後成功擒下這位「不速之客」，並護送其離開。Susanna將事發經過的影片上載到其社交媒體，引起網民熱議。

大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後見公眾 海洋公園研直播生活

兩隻龍鳳胎大熊貓由本港出生至今（14日）兩個月，海洋公園保育主管祝效忠預計，兩姊弟最快可於農曆年前後與公眾見面，又指會再改善閉路電視系統，希望可以直播兩隻大熊貓的生活。至於母親盈盈則正專心「坐月」調理身體，食量已恢復到以往的7至8成，三隻大熊貓身體一切無礙。

6萬年一遇 紫金山-阿特拉斯彗星現身多國 留下絕美影像

正當6萬年一遇肉眼可見的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）來到香港之際，其實它早前已在歐美日等多國「路過」，留下不少令人驚艷的影像。網民紛紛在網上分享他們拍下的絕美瞬間。