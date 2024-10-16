施政報告2024｜居屋增抽籤號碼　青年兼屢次向隅單身者增6成機會

【施政報告2024】新一份《施政報告》今日（16日）出爐，當局宣布向40歲以下家庭或個人、曾連續兩次向隅的居屋申請者，多發一個抽籤號碼。立即有人關注，若有人「兩範都中」，會否多兩個抽籤號碼。消息人士指，40歲以下、沒有初生嬰兒的家庭申請者，以及40歲以下的個人申請者，最多可額外多獲發兩個抽籤號碼，即共有三個抽籤號碼。



至於40歲下又有初生嬰兒的家庭申請者，因為有「家有初生」的40%優先選樓配額，當局避免雙重優待，最多共有兩個抽籤號碼。



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40歲以下或屢次向隅居屋申請者 各獲發多一個抽籤號碼

《施政報告》提出，為回應青年對擁有自住空間的期望，推出「青年計劃」，房委會由下一期起，為申請購買白表居屋單位的40歲以下家庭及一人申請者，分派多一個抽籤號碼。

至於有市民多次申請居屋向隅，《施政報告》亦提出，由下一期推出的綠置居及白表居屋開始，前兩次曾連續申請同一類別居屋銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，會獲發多一個抽籤號碼。

▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



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40歲以下兼屢次向隅者有3次機會 家有初生不在此列

消息一出，隨即引來各界疑問，到底「兩範都中」，即又是40歲以下，又屢次向隅申請者，有多少個抽籤號碼？若果再加上「家有初生」，抽籤機會又如何？

消息人士指，40歲以下兼屢次向隅的個人及一般家庭白表申請者，都可獲多2個額外抽籤號碼，即連同原有的號碼，可共獲3個號碼。

至於40歲以下兼屢次向隅，但家有初生嬰兒的白表申請者，消息人士指，他們不可參加「青年計劃」，即只可因屢次向隅而多獲一個抽籤號碼，連同原有的號碼，可共獲2個號碼。

消息人士解釋，因這類家庭可參加「家有初生優先選樓計劃」，該計劃會預留40%的優先選樓配額，予所有有生嬰兒的家庭。消息人士又指，當局此舉是為了避免雙重優待。

同樣最多可共獲2個抽籤號碼的，為其餘全部40歲或以上的申請者。

40歳以下兼屢次向隅個人申請者 「中獎」機率大增60%

消息人士指，政府統計過增發抽籤號碼後，各種申請者增加的「中獎機會」。40歲或以上屢次向隅的單人申請者，獲多發一個抽籤號碼，「中獎」機率增加10%；至於40歳以下，單人而屢次向隅的申請者，獲多發兩個抽籤號碼，「中獎」機率大增60%。家有初生而屢次向隅的全部家庭，同樣多一個號碼，「中獎」機率增加40%。