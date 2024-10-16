吊橋工程｜龍翔道周六晚部分行車道臨時封閉　翌日早上5時半解封

運輸署今日（16日）表示，為配合吊橋工程，介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道東行行車道(近荷里活廣場) 於本周六（19日）晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排，翌日上午5時半完結。



龍翔道於本周六（19日）晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排。(彭毅詩攝)

臨時封路時間及封閉路段一覽：

10月19日晚上11時至翌日上午5時30分：

*觀塘道（西行）近啟業邨至龍翔道（西行）近蒲崗村道的一段快線

*介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道（東行）快線

10月20日凌晨零時至上午5時30分：

*介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道（西行）中線

*介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道（東行）中線

10月20日凌晨1時至上午5時30分：

*介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道（東行）全部3條行車線

運輸署提醒，在介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道（東行）全部3線封閉期間（10月20日凌晨1時至上午5時30分），相應的一段龍翔道西行行車道將臨時改為雙程行車。

受影響路段會設置交通標誌，指導駕駛人士；署方呼籲駕駛人士保持忍讓、小心駕駛，以及遵從在場警務人員的指示。此外，市民需預早計劃行程及預留足夠的交通時間，可瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或網頁（www.td.gov.hk），獲取最新交通消息。