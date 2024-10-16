施政報告2024｜簡樸房英文BHU　劏房改名有因　消息：免負面印象

李家超今日（16日）宣讀施政報告2024，就解決劏房問題，政府提出以立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即劏房的出租制度，將合標單位命名為「簡樸房」Basic Housing Units（BHU）。消息人士指，大眾對劏房有負面印象，訂出標準後，若劏房本身或經改善後能符合的話，應該「公道啲」不再稱為劏房，故有「簡樸房」名稱出現。他消息人士又指，現時有約六成的劏房戶已申請公屋，相信隨著公營房屋供應增加，加上過渡性房屋、簡約公屋，能「吸走相當數量」劏房戶，料劏房需求會下降，因此不預期劏房租金會因相關措施而增加。



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在新一份施政報告，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即「劏房」的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。

「簡樸房」須有窗 獨立廁所如無窗可裝抽氣扇

政府現時訂出的標準，包括要求「簡樸房」須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。據政府消息人士指，簡樸房的獨立廁所須要合理間隔，簡樸房和獨立廁所均須有窗，「黑廁」則可裝抽氣扇；此外，整間劏房內要設有獨立鋅盤。至於單位內的高度限制，料與現時《建築物條例》的規定相約。

消息人士：劏房本身或經改善後合標應「公道啲」不再稱劏房

政府消息人士表示，之所以稱合標單位為「簡樸房」，皆因大眾對劏房有負面印象，認為若然當局訂出標準，而劏房本身或經改善後能符合的話，應該「公道啲」不再稱之為劏房，故有「簡樸房」的名稱出現。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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消息人士也補充，11萬劏房戶中有約四成沒申請公屋，可能是入息超出公屋申請要求，或沒有本港居留權人士，例如酷刑聲請者，他們也不符合申請公屋的資格，也正正是留意到這班人的居住需要，當局理解市場仍需要「簡樸房」滿足他們的住屋需求。

至於約六成已申請公屋的現劏房戶，消息人士認為，隨著公營房屋供應增加，加上過渡性房屋、簡約公屋，能「吸走相當數量」劏房戶，料劏房需求會下降，故此不預期劏房租金會因相關措施而增加。消息人士也補充，現時已有劏房租管限制租金升幅。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼

