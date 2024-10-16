施政報告2024｜有茅台店明起劈價兩成　酒價低至2680元平過免稅店

【施政報告2024】行政長官李家超今日（10月16日）發表《施政報告》，即日起進口價200元以上的烈酒稅率由100%減至10%，而進口價200元或以下部份的稅率則維持不變。



有貴州茅台專賣店透露，明日起（17日）將調整價格，其中今年出產的貴州茅台，將由3,380元下調至2,680元，即減幅達20.7%。有酒吧負責人則認為，新措施只有利進進口商從中得益，擔心來貨價不變，未能受惠。不過，有酒商則反指，酒價將會逐步下調。



翻查最近的網上資料，同一款2024年貴州茅台，在羅湖口岸免稅店索價2,700元，即香港茅台專賣店更便宜。



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貴州茅台視乎出產年份 最多減價逾千元

《施政報告》今早（16日）公布調整烈酒稅後，記者下午隨即以顧客的身份，到紅磡置富都會的貴州茅台專賣店觀察，發現店舖沒有顧客，酒價暫時沒有調整，視乎出產的年份，價錢介乎3,000至5,000元，至於最貴的特別版可達4萬多元。

店舖沒有張貼減價告示，不過，店員稱，明日起（17日）將會調整價格，其中2024年貴州茅台，將由3,380元下調至2,680元，即便宜700元，減幅達20.7%。至於其他出產年份的貴州茅台，亦有不同程度的下調，最多可減價逾千元。

2024年的貴州茅台，明日起（17日）將由3,380元下調至2,680元。（洪戩昊攝）

同一款貴州茅台羅湖口岸免稅店索價2700元

而翻查最近的網上資料，同一款2024年貴州茅台，在羅湖口岸免稅店索價2,700元，即香港茅台專賣店更低，再便宜20元。換言之，市民毋須在過關時購買貴州茅台，在香港亦能享受到免稅店的價格。

相同的貴州茅台酒，羅湖口岸免稅店售2,700元。（網上圖片）

有酒吧憂進口商維持原價 未能受惠

不過酒吧似乎未能受惠，Backdoor負責人黃越洋認為，政府減烈酒稅對業界未必有幫助，僅有利進口商從中得益。他舉例若進口價200元的烈酒，酒吧的購入價為400元，即差價大約一倍，估計進口商將維持價格，向酒吧供應烈酒。

酒商︰待「蟹貨」清空 有望逐步減價

亦有酒商透露，由於部份同業在烈酒稅公布前，已進口大批「貴價」烈酒，估計有待「蟹貨」庫存清空後，市面價格才會逐步下調。被問到是否每款烈酒均會減價，他則指視乎各酒商的市場策略，「唔會突然間狂減，𠵱家成手貨，要溝淡啲貨先。」

香港酒業總商會︰市面上85%的烈酒不獲減稅

香港酒業總商會表示，根據香港海關數據，現時市面上85%的烈酒，屬於進口價200元或以下，即大部份烈酒並不獲得減稅，因此與鄰近國家和地區相比，香港烈酒貿易仍維持高稅率，缺乏競爭力。

商會期望將進口價200元內的烈酒，可減稅20至30%，至於201元以上才徵收10%稅款，從而真正提升香港烈酒貿易的競爭力，吸引更多旅客消費，對餐飲業和旅遊業帶來正面影響。

香港持牌酒吧會所聯會估計，酒吧短時間未能即時受惠。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港持牌酒吧會所聯會︰短時間未能即時受惠

香港持牌酒吧會所聯會表示，業界支持政府減烈酒稅，相信可吸引更多品牌及酒類引進本地市場，加強行業的經濟活動，令市場空間增長，從而長遠增強競增力，

不過聯會估計，實體酒吧短時間未能即時受惠，因進口商和代理商未必即時減價，需要時間調整和消化。聯會並呼籲政府重新推動夜經濟，並聽取業界意見，協調政府各部門解決中小企的問題，從而提升業界的生存空間。